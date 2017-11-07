В Омске уволили срубившего яблоню агронома
По итогам проведения служебной проверки за незаконную вырубку яблонь на Красном Пути была уволена начальник службы озеленения ДЭУ Советского округа Елена Исаева.
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По итогам проведения служебной проверки за незаконную вырубку яблонь на Красном Пути была уволена начальник службы озеленения ДЭУ Советского округа Елена Исаева.
Об этом сообщила прокуратура Омска. Также было вынесено представление директору управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимиру Казимирову.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 9 октября яблони были спилены вдоль улицы Красный Путь. Тогда главный агроном Омска Галина Цыганова заявляла о том, что никакой массовой вырубки не происходит. На месте срубленных деревьев высадили шаровидные ивы и молодые яблони.