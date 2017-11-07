В Омске уволили срубившего яблоню агронома

Об этом сообщила прокуратура Омска. Также было вынесено представление директору управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимиру Казимирову.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 9 октября яблони были спилены вдоль улицы Красный Путь. Тогда главный агроном Омска Галина Цыганова заявляла о том, что никакой массовой вырубки не происходит. На месте срубленных деревьев высадили шаровидные ивы и молодые яблони.