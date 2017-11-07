К выходным в Омске ожидается пришествие метелей
В ближайшие дни в Омске ожидается похолодание и ухудшение погоды — синоптики прогнозируют снегопады и метели.
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В ближайшие дни в Омске ожидается похолодание и ухудшение погоды — синоптики прогнозируют снегопады и метели.
По данным специалистов
Подобная погода сохранится и в пятницу 10 ноября, однако температура опустится значительно сильнее — до -9 градусов днем и до -11 градусов по Цельсию ночью. Ветер
В связи с суровыми погодными условиями синоптики призывают омичей быть осторожнее на дорогах — плохая видимость и обледенение могут спровоцировать множество ДТП в городе.