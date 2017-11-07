К выходным в Омске ожидается пришествие метелей

Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, 8 и 9 ноября дневная температура не опустится ниже -2 градусов по Цельсию, а ночная — ниже -5 градусов. В четверг по всему региону промчатся метели с мокрым снегом.

Подобная погода сохранится и в пятницу 10 ноября, однако температура опустится значительно сильнее — до -9 градусов днем и до -11 градусов по Цельсию ночью. Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.