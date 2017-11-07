Сельскохозяйственная ярмарка в Калининграде переехала на Портовую улицу
Областная сельскохозяйственная ярмарка обрела новую прописку. Теперь купить фермерскую продукцию можно на улице Портовой в областном центре.
Областная сельскохозяйственная ярмарка обрела новую прописку. Теперь купить фермерскую продукцию можно на улице Портовой в областном центре.
На территории бывшей автостоянки оборудовали 350 торговых мест. Вместе с первыми покупателями по рядам прошел губернатор области Антон Алиханов.
Настроение покупателям в этот день поднимали не только веселые мелодии и мультперсонажи, но и цены. В день открытия ярмарки они высоко не поднимались. Впрочем, фермеры из Гусева, Полесска, Гурьевска и других районов области взвинчивать их не собираются. Тем более, что торговое место здесь обходится всего в 500 рублей в день.
Выбор мясной и рыбной продукции, на первый взгляд, даже немного увеличился. По крайней мере, живых раков раньше на ярмарке у Дома советов не наблюдалось. Для удобства торговцев здесь даже провели водопровод.
Антон Алиханов свое знакомство с новой ярмаркой начал со сладких рядов. Здесь же вместе с бочкой меда ему подали и единственную, пожалуй, ложку дегтя.
— Вы довольны местом?
— Вообще шикарное место, хорошее, единственное, парковочки не хватает, а так…
— С парковкой сейчас придумаем
Об отсутствии мест для стоянки говорили не только продавцы. Павел Скворцов закупается исключительно на ярмарке. На новом месте начал с мелкого опта — купил три мешка картошки.
Павел Скворцов, житель Калининграда:
— Мне было удобней, конечно, там. В общем, все равно, если бы еще с парковкой было бы поближе, получше.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Коллеги мне подсказали, что у железной дороги здесь есть территория складская, которую они могли бы предоставить, сейчас поговорим с руководством железной дороги, попросим пойти на встречу, на временной основе
Губернатор надеется, что на согласование этого вопроса уйдет всего пара недель. Тогда еще большее число калининградцев сможет позволить себе качественную местную, а главное относительно недорогую продукцию. Работать ярмарка на Портовой будет по субботам и воскресеньям с 8 до 16 часов.