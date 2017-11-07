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15:52 (мск), источник: Вести - Калининград

Сельскохозяйственная ярмарка в Калининграде переехала на Портовую улицу

Областная сельскохозяйственная ярмарка обрела новую прописку. Теперь купить фермерскую продукцию можно на улице Портовой в областном центре.

На территории бывшей автостоянки оборудовали 350 торговых мест. Вместе с первыми покупателями по рядам прошел губернатор области Антон Алиханов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Настроение покупателям в этот день поднимали не только веселые мелодии и мультперсонажи, но и цены. В день открытия ярмарки они высоко не поднимались. Впрочем, фермеры из Гусева, Полесска, Гурьевска и других районов области взвинчивать их не собираются. Тем более, что торговое место здесь обходится всего в 500 рублей в день.

Выбор мясной и рыбной продукции, на первый взгляд, даже немного увеличился. По крайней мере, живых раков раньше на ярмарке у Дома советов не наблюдалось. Для удобства торговцев здесь даже провели водопровод.

Антон Алиханов свое знакомство с новой ярмаркой начал со сладких рядов. Здесь же вместе с бочкой меда ему подали и единственную, пожалуй, ложку дегтя.

— Вы довольны местом?

— Вообще шикарное место, хорошее, единственное, парковочки не хватает, а так…

— С парковкой сейчас придумаем что-нибудь.

Об отсутствии мест для стоянки говорили не только продавцы. Павел Скворцов закупается исключительно на ярмарке. На новом месте начал с мелкого опта — купил три мешка картошки.

Павел Скворцов, житель Калининграда:

— Мне было удобней, конечно, там. В общем, все равно, если бы еще с парковкой было бы поближе, получше.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Коллеги мне подсказали, что у железной дороги здесь есть территория складская, которую они могли бы предоставить, сейчас поговорим с руководством железной дороги, попросим пойти на встречу, на временной основе какой-то предоставить эту площадь, чтобы парковку организовать нормальную.

Губернатор надеется, что на согласование этого вопроса уйдет всего пара недель. Тогда еще большее число калининградцев сможет позволить себе качественную местную, а главное относительно недорогую продукцию. Работать ярмарка на Портовой будет по субботам и воскресеньям с 8 до 16 часов.

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