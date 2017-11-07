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15:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Рождаемость в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 10%

Рождаемость в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщило Главное управление записи актов гражданского состояния (ГУ ЗАГС) региона 7 ноября, с начала текущего года в области было зарегистрировано 29 193 родившихся, в том числе в октябре — 2 960. Согласно данным Нижегородстата, в январе-октябре 2016 года в регионе родились 32 662 человека.

Таким образом, снижение составило около 10,6%. При этом растет количество усыновлений регионе. В январе-октябре 2017 года количество зарегистрированных актов об усыновлении составило 258, что на восемь актов (3,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре было усыновлено 33 ребенка. Кроме того, по данным управления, в октябре текущего года в области было зарегистрировано 1 530 браков. С начала года количество браков составило 20 209, что на 1 069 (5,6%) браков больше, чем за 10 месяцев 2016 года. Количество актов о смерти за отчетный период сократилось на 4,46% — до 39 988.

Напомним, что по данным регионального управления ЗАГС от 5 октября, число новорожденных в Нижегородской области в январе — сентябре 2017 года было на 12% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним также, что по итогам 2016 года смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость. За прошлый год в регионе родилось 38 716 детей, скончались 50 079 человек.

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