Рождаемость в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 10%
Рождаемость в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 года.
Рождаемость в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 года.
Как сообщило Главное управление записи актов гражданского состояния (ГУ ЗАГС) региона 7 ноября, с начала текущего года в области было зарегистрировано 29 193 родившихся, в том числе в октябре — 2 960. Согласно данным Нижегородстата, в
Таким образом, снижение составило около 10,6%. При этом растет количество усыновлений регионе. В
Напомним, что по данным регионального управления ЗАГС от 5 октября, число новорожденных в Нижегородской области в январе — сентябре 2017 года было на 12% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Напомним также, что по итогам 2016 года смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость. За прошлый год в регионе родилось 38 716 детей, скончались 50 079 человек.