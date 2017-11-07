Назначен новый директор киностудии «Узбекфильм»

Источник: Sputnik

Им стал бывший первый заместитель министра по делам культуры и спорта Фатих Джалалов. Новый пост он получил с приставкой «исполняющий обязанности».

Ранее Джалалов также руководил Управлением театров и зрелищных учреждений Минкультуры и спорта, возглавлял студию «Узбектелефильм», долгое время работал в системе «Узбеккино». Является заслуженным артистом Узбекистана, сыграл более чем в 20 фильмах.

Бывший директор киностудии Хилол Насимов, возглавлявший «Узбекфильм» с 19 апреля 2016 года, был освобожден от должности в конце октября с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Напомним, что смена руководства проходит на фоне попыток правительства Узбекистана перезапустить «Узбекфильм», а также Киностудию научно-популярных и документальных фильмов.

В частности, предлагается реорганизовать акционерное общество «Узбекфильм» и общество с ограниченной ответственностью «Киностудия научно-популярных и документальных фильмов» путем преобразования их в государственные унитарные предприятия в рамках установленного законом порядка. При этом последняя организация будет переименована в «Студию документальных фильмов».

Кроме того, правительство предлагает создать государственное унитарное предприятие «Студия мультипликационных фильмов» с его размещением в здании бывшего цеха обработки пленки «Узбекфильма» и установлением нулевой ставки арендной платы.