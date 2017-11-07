Оказывается, существует еще один мультфильм про Простоквашино. И он очень странный (и страшный!)

В 1975 году творческое объединение «Экран» выпустило трехсерийный мультфильм про приключения Дяди Федора, Матроскина и Шарика. И он совсем не похож на «Трое из Простоквашино». Персонажи «Дяди Федора, пса и кота» очень странно нарисованы, а некоторые герои и вовсе выглядят пугающе. Например, кот Матроскин, родители Дяди Федора и заяц.