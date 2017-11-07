Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Джигарханяна рассказала о происхождении миллионов и мужчине
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Адвокат Багдасарян пообещал пойти к Путину из-за подопечной
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16:12 (мск), источник: Meduza

Оказывается, существует еще один мультфильм про Простоквашино. И он очень странный (и страшный!)

Журналист Олег Кашин обнаружил, что мультфильм «Трое из Простоквашино» 1978 года — не единственная экранизация повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

В 1975 году творческое объединение «Экран» выпустило трехсерийный мультфильм про приключения Дяди Федора, Матроскина и Шарика. И он совсем не похож на «Трое из Простоквашино». Персонажи «Дяди Федора, пса и кота» очень странно нарисованы, а некоторые герои и вовсе выглядят пугающе. Например, кот Матроскин, родители Дяди Федора и заяц.

Причем я его никогда не видел и даже не слышал о нем; вряд ли я один. Посмотрел сцену с бутербродом, это ад
Олег Кашин

В редакции «Медузы» также никто не знал, что такой мультфильм существует.

«Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик»
«Дядя Федор, Пес и Кот. Мама и Папа»
«Дядя Федор, Пес и Кот. Митя и Мурка»

Среди работ творческого объединения «Экран» — кукольный мультсериал «Дядюшка Ау», мультипликационный фильм «Следствие ведут колобки» и мультфильм «Мама для мамонтенка».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК: на акции 5 ноября в Москве мужчина напал на полицейского
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь