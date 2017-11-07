Жители замерзают в доме 64/1 на ул. Сибиряков-Гвардейцев

Ледяной дом

Отопительный сезон начался в Новосибирске еще в конце сентября, но закончился для жителей дома № 64/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев уже через несколько недель. С начала октября отопление подается по странному графику — ​пару часов батареи теплые, а затем несколько дней ледяные. Домашние животные поджимают хвосты и приходят спать под одеяло к хозяевам. Поникшие цветы на подоконниках уныло склонили пожелтевшие листья. Люди мерзнут. «У меня сын ночью спит под двумя одеялами, — ​рассказывает жительница первого этажа Татьяна, которой приходится труднее всех. — ​Высунул ногу из-под одеял, прислонил к стене — ​ноги тут же замерзли.

Стены не успевают прогреться за те несколько часов, пока батареи теплые, тем более что отопление дается сверху вниз и до живущих на первом этаже доходит плохо.

На подъезде висит объявление от отчаявшихся жильцов, в каждой неровно нацарапанной букве — ​крик о помощи. «У нас дома в каждой комнате масляный обогреватель, работают круглосуточно, — ​вздыхает мужчина преклонных лет, выходящий из подъезда. — ​Страшно представить, сколько заплатим за электричество в следующем месяце».

Началась «ледяная эпопея» с ремонта теплотрассы напротив дома: траншеи раскопали в начале октября — ​в разрытой земле трубы с клубами пара, несколько единиц строительной техники и лениво прохаживающиеся вдоль криво натянутой сетки рабочие. На вопрос ремонтникам: «Почему работы ведутся на протяжении нескольких недель, а тепла все нет?» — ​получили культурный посыл обратиться в управляющую компанию «СИБЭКО». В ООО «УЖК Кировского района» разводят руками, мол, ответственный инженер в отпуске, связаться не с кем. В отпуске он, видимо, весь октябрь, потому что предыдущие обращения жильцов в аварийно-диспетчерскую службу компании результата не дали. В диктофонной записи разговора жильцов с представителями аварийно-диспетчерской службы слышно одно: «Пока информации нет».

— Когда кончится издевательство? 30 октября, и нет отопления.

— Это не к нам, это к «СИБЭКО». Сейчас идет замена магистрали по вашей улице. Больше я вам ничего не могу сказать.

Невиноватые мы

В пресс-службе компании «СИБЭКО» нам сообщили, что теплотрасса, по сути, является бесхозной, АО «СИБЭКО» переложило уже несколько десятков метров трубопроводов на чужом оборудовании, чтобы избежать развития аварий. «Теплотрасса не принадлежит АО “СИБЭКО”, а построена застройщиками новых домов на Затулинском жилмассиве», — ​заявил представитель «СИБЭКО» Роман Корниленко. По его словам, отключают батареи на периоды не более 20−23 часов, а 31 октября в 4:00 было закончено последнее отключение. Но на момент выхода номера тепла в доме 64/1 по-прежнему нет, как и не было на протяжении многих суток подряд.

В отделе энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Кировского района подтвердили: действительно, этот участок теплотрассы принадлежит другой организации — ​ООО «Стройинвестпроект». Редакция «ВН» связалась и с главным энергетиком «Стройинвестпроекта» Натальей Кузнецовой. «Ремонтные работы на этом участке ведет “СИБЭКО”. Да, мы оплачивали стоимость этого участка по техническим условиям, но больше мы этим не занимаемся. Обращайтесь в администрацию района. Это не к нам», — ​сказала как отрезала Наталья Юрьевна. Круг замкнулся. Кто виноват — ​разобраться не могут даже сами компании, а потому перекладывают вину друг на друга. Журналист VN.ru отправил запрос в мэрию с просьбой разобраться в ситуации, мы будем следить за тем, как развиваются события.

А замерзающие жители по-прежнему не знают, где искать правду и когда уже в их квартиры вернется тепло.