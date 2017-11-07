Челябинцев предупреждают об ухудшении погоды 8 ноября
Ожидается снег и сильный ветер.
Ожидается снег и сильный ветер.
8 ноября в Челябинской области ожидается ухудшение погоды, сообщают в
Южноуральцев ожидает переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах возможен гололед. Ветер
«Из-за плохой погоды повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах», — предупреждают в ведомстве.