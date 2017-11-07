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16:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани суд отказал в выплате женщине почти 3 млн рублей за изучение сыном татарского

7 ноября Вахитовский районный суд Казани отказал в удовлетворении искового заявления Ольги Зиятдиновой о компенсации морального вреда за изучение сыном татарского языка, сообщает «Idel. Реалии».

Отмечается, что судья удовлетворил лишь взыскать с кадетской школы в пользу Зиятдиновой пять тысяч рублей в качестве морального вреда за то, что питание в школе не соответствовало норме.

Однако женщина не согласна с решением суда. Она заявила, что будет его обжаловать.

Напомним, на первом заседании по делу о компенсации за незаконное преподавание ребенку татарского языкажительница города Ольга Зиятдинова увеличила сумму компенсации с 1 млн рублей до 2,75 млн рублей. По словам женщины, с 1 по 7 класс ребенок недополучил знания русского языка, согласно расчетам, исходя из того, что час репетиторства по этому предмету обходится в 500 рублей, за 7 лет, что мальчик учил татарский, и с учетом компенсации морального ущерба общая сумма иска была увеличена до 2,75 млн рублей.

 — Если мой сын будет поступать в московский вуз, просто напросто, незнание языка… Сами понимаете: правила учим, а пишет плохо. Твердая четверка по русскому, но хотелось бы большего, потому что ребенок очень грамотный и усердный у меня. В связи с этим мы считаем, что репетиторство — это практика, 500 рублей час, — сказала Зиятдинова.

Отметим, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

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