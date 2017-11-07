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16:19 (мск), источник: РИАЦ

Чиновников волгоградского региона обучают проектному управлению

Двухдневное обучение основам управления проектами стартовало 7 ноября в Волгоградском институте управления — филиале РАНХиГС.

Источник: РИАЦ

Слушателями программы стали более ста сотрудников администрации Волгоградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Организация проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области необходима прежде всего для реализации федеральных программ, которые будут осуществляться с применением нового подхода. Задачу внедрить на территории региона проектное управление поставил губернатор Андрей Бочаров.

— Работа по направлениям, выделенным в качестве приоритетных в масштабах страны, в Волгоградской области комплексно ведется с 2014 года, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета экономической политики и развития Александр Сиваков. — Перед комитетом задача — завершить внедрение проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области к концу 2017 года.

Обучение проектному управлению организовано областным комитетом экономической политики и развития. Его проведут эксперты белгородского «Института региональной кадровой политики», которые уже имеют опыт внедрения проектной деятельности в федеральных и региональных органах власти Российской Федерации.

— Образовательный семинар позволит госслужащим, работающим в Волгоградской области, применить новый инструмент управления — проектный менеджмент. Проектное управление на уровне Российской Федерации является приоритетным направлением. Это не новый инструмент, он существует достаточно долго, но на уровне власти он впервые внедряется на таком масштабном уровне, — рассказала начальник управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Ирина Кирилова. — Сейчас регион готовится к принятию Чемпионата Мира по футболу 2018, где также может быть использовано проектное управление. Оно направлено не только на экономическое развитие области, но и на повышение качества жизни населения. Изменения от реализации многих проектов уже видны. Мы приезжаем на территорию региона уже не в первый раз, и видим, как регион развивается. Выстраивается современная логистика, появляются новые объекты и город преобразуется.

Важность темы и своевременность обучения отметили все участники мероприятия.

— На сегодняшний день это очень актуальный и важный вопрос. Губернатор Андрей Бочаров с 2014 года поставил задачу, чтобы каждый реализуемый на территории области инвестиционный проект имел ответственных координаторов и кураторов. Проектный офис, по которому мы сегодня проходим обучение, уже создан, и мы начинаем работать по нему. Это уже приносит реальные результаты, которые видны по работе многих крупных инвестпроектов, — поделился председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

Внедрение проектного управления особенно актуально для моногородов, развитие которых также является приоритетным для Российской Федерации.

— Внедрение проектного управления в работу администрации, конечно, сыграет важную роль в решении наших проблем именно как моногорода. У нас есть предприятие, работающее в сфере металлургии. Оно доминирует в объеме продукции, выпускаемой на территории города. К сожалению, работает не очень стабильно, поэтому мы ставим задачу создать новые рабочие места. И, в частности, для решения этой задачи будут очень полезны те практические навыки, которые мы получим в ходе обучения, — добавила начальник отдела экономического развития администрации городского округа город Фролово Татьяна Чукарина.

Отметим, в регионе принято постановление об организации проектной деятельности. За ее планирование, внедрение и мониторинг отвечает Центральный проектный офис, являющийся структурным подразделением комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Кроме того, в систему управления проектами войдут совет при губернаторе по приоритетным проектам Волгоградской области, согласительная комиссия по проектной деятельности, проектные комитеты и проектные офисы. Новый формат управления позволит добиться прогнозируемых результатов и экономии ресурсов, обеспечит прозрачность деятельности органов власти, а также будет способствовать повышению уровня качества межведомственного взаимодействия.

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