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16:17 (мск), источник: РИАЦ

В районах Волгоградской области высажены саженцы самого известного тополя России

В Николаевске и Михайловке высажены саженцы — клоны легендарного сталинградского тополя.

В патриотической акции, посвященной 75-летию Сталинградской Победы, приняли участие молодежь, дети военного Сталинграда, ветераны труда, представители движения «Волонтёры Победы».

Как сообщили РИАЦ в в облсовете ветеранов, в Николаевске деревца высажены на аллее Солдатской Победы, в Михайловке — в парке Победы у братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и умерших в михайловских госпиталях в 1942—1943 годах.

Как уже сообщал РИАЦ, генетический материал из побегов легендарного сталинградского тополя получили специалисты регионального ботанического сада, чтобы дать вторую жизнь дереву, выстоявшему в войну. В преддверии 75-й годовщины Сталинградской Победы, саженцы будут высажены в 33 муниципалитетах Волгоградской области. «Клоны» сталинградского тополя, растущего в центре Волгограда, на Аллее Героев, украшают не только скверы нашего города-героя, но и парки Смоленска, Мурманска, Пензы, Нижнего Новгорода, Ульяновска, а также республик Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Уникальный проект реализует региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Старт ему был дан еще четыре года назад.

Напомним, что сталинградский тополь большинством проголосовавших был назван деревом-символом Волгоградской области — саженцы появились на Аллее России в Севастополе. С молодого «клона» начинается и Аллея России, расположенная у подножия Мамаева кургана. В этом году высадке легендарного героя-долгожителя пройдет во всех 33 муниципальных районах и городских округах Волгоградской области. Экологическая и патриотическая акция посвящена юбилею Сталинградской Победы.

Регион готовится к празднованию 75-летия Сталинградской Победы. По инициативе ветеранов, поддержанной губернатором Андреем Бочаровым, первым этапом стали мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Центром торжеств, которые состоялись в 2016 году, стал Камышин — малая родина Алексея Маресьева. Следующий этап связан с одним из самых важных событий Второй мировой войны: 19 ноября 75 лет назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В годовщину соединения фронтов в городе воинской славы Калаче-на-Дону и поселке Пятиморске пройдут масштабные акции, а второго февраля 2018 года, согласно Указу Президента России Владимира Путина, вся страна отметит 75-летие Сталинградской Победы.

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