В районах Волгоградской области высажены саженцы самого известного тополя России
В Николаевске и Михайловке высажены саженцы — клоны легендарного сталинградского тополя.
В Николаевске и Михайловке высажены саженцы — клоны легендарного сталинградского тополя.
В патриотической акции, посвященной 75-летию Сталинградской Победы, приняли участие молодежь, дети военного Сталинграда, ветераны труда, представители движения «Волонтёры Победы».
Как сообщили РИАЦ в в облсовете ветеранов, в Николаевске деревца высажены на аллее Солдатской Победы, в Михайловке — в парке Победы у братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и умерших в михайловских госпиталях в 1942—1943 годах.
Как уже сообщал РИАЦ, генетический материал из побегов легендарного сталинградского тополя получили специалисты регионального ботанического сада, чтобы дать вторую жизнь дереву, выстоявшему в войну. В преддверии 75-й годовщины Сталинградской Победы, саженцы будут высажены в 33 муниципалитетах Волгоградской области. «Клоны» сталинградского тополя, растущего в центре Волгограда, на Аллее Героев, украшают не только скверы нашего
Напомним, что сталинградский тополь большинством проголосовавших был назван
Регион готовится к празднованию 75-летия Сталинградской Победы. По инициативе ветеранов, поддержанной губернатором Андреем Бочаровым, первым этапом стали мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Центром торжеств, которые состоялись в 2016 году, стал Камышин — малая родина Алексея Маресьева. Следующий этап связан с одним из самых важных событий Второй мировой войны: 19 ноября 75 лет назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В годовщину соединения фронтов в городе воинской славы