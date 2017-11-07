Научное открытие: ядерная медицина полностью излечила мышей от рака

Источник: Sputnik

Успех новой методики, по словам ученых, является следствием уникального качества реагентов, разработанных ими, и применения тераностики, нового подхода к созданию фармацевтических препаратов.

Тераностика объединяет методы ранней диагностики с терапией и использует один препарат для достижения обеих целей. Тераностический агент сначала находит раковую клетку, а потом уничтожает ее, не вредя здоровой и снижая побочные эффекты.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, колоректальный рак является третьим по распространенности видом рака, поражающим и мужчин, и женщин. Ежегодно в Соединенных Штатах от него умирает 50 000 человек.

В данном случае на антиген А33, который имеется у 95% пациентов с начальным или метастатическим раком толстой кишки, воздействовали двумя антителами, одно из которых содержало хелатные соединения DOTA. В ходе испытаний на мышах у всех девяти особей полностью исчезли следы злокачественной опухоли, а также не было обнаружено радиационных повреждений жизненно важных органов, включая костный мозг и почки, сообщает EurekAlert.

Применение этого протокола лечения может быть распространено и на другие виды рака.

«Если клинические испытания пройдут успешно, наш метод сможет обогатить репертуар эффективных способов терапии онкологических больных. Эта система создана по принципу 'plug and play', то есть позволяет использовать множество антител, воздействующих на опухоль, и применима, в принципе, практически ко всем твердым и жидким формам опухолей у человека», — говорит Стивен Ларсен, один из исследователей.