40-летний эксперимент выявил качество, которое поможет преуспеть в жизни
В 60-х годах XX века профессор Стэнфорда Уолтер Мишел начал проводить серию важных психологических исследований. Вместе со своей командой он протестировал сотни детей
В 60-х годах XX века профессор Стэнфорда Уолтер Мишел начал проводить серию важных психологических исследований. Вместе со своей командой он протестировал сотни детей
Эксперимент состоял в том, что ребенка усаживали в удобное кресло в отдельной комнате. На столе перед ним лежал вкусный зефир, а точнее маршмэллоу (похожее на зефир кондитерское изделие). Но суть не в этом, а в том, что это очень вкусная сладость, и перед ней трудно устоять, особенно ребенку.
Исследователь объяснял ребенку, что сейчас выйдет из комнаты, и если малыш не съест зефир во время его отсутствия, то в награду он получит второй. Но если не удержится и съест вкусняшку, то вторую уже не получит. Простой выбор: одна зефирка сейчас или две, но потом.
Психолог вставал и выходил из комнаты на 15 минут. Представьте, что творилось с детишками, которые томились наедине с зефиром. Некоторые хватали и ели сладость сразу, как только закрывалась дверь. Другие пытались удержаться, ерзали в кресле, забивались в угол, но в конце концов сдавались и съедали. А некоторые дети смогли продержаться все 15 минут и получили в итоге заслуженную награду.
Результаты были опубликованы в 1972 году и стали известны как «Стэнфордский зефирный эксперимент». На этом видео показан тот же эксперимент, который провели спустя много лет после «Стэнфордского».
Но самое интересное произошло гораздо позже. Шли годы, детишки росли, а исследователи продолжали отслеживать их судьбу. И выяснилось нечто потрясающее: дети, которые смогли немного потерпеть ради второго зефира, получали более высокие балы на тестах при приеме в университеты, лучше реагировали на стресс, имели более развитые социальные навыки и меньшую вероятность ожирения. Среди них был ниже процент употребляющих наркотики, а вообще они получали более высокие баллы в самых разных областях. Всего одна конфета — и такая разница.
Исследователи отслеживали каждого участника более 40 лет. И снова, и снова группа тех, кто терпеливо дождался второй зефирки, преуспевала во всех областях, которые измерялись. То есть серия экспериментов подтвердила, что способность откладывать вознаграждение критически важно для успеха в жизни. Если вы отложите удовольствие от просмотра фильма ради домашнего задания, то вы лучше подготовитесь и получите более высокие оценки. Если вы отложите удовольствие от поедания шоколадных вафель и вместо этого займетесь фитнесом, то вы станете здоровее и красивее. И таких примеров бесчисленное множество.
Одна зефирка сейчас или две, но потом. Если вы выбираете первое, то можно ли научиться быть терпеливым и стойким? Что определяет нашу способность к отсроченному вознаграждению? Врожденное это качество или приобретенное? Исследователи из Университета Рочестера решили выяснить это. Для этого они повторили зефирный эксперимент, но с важным дополнением.
Сначала они разделили детей на две группы. Первую группу подвергли серии «ненадежных опытов». Например, исследователь давал ребенку маленькую коробку карандашей и обещал принести большую, но никогда не приносил. Или давал маленький стикер и обещал принести несколько стикеров, но снова обманывал. У второй группы были очень «надежные опыты». Им обещали красивые мелки и приносили их. Им обещали лучшие стикеры, и они их получали.
Дети из ненадежной группы сразу съедали свой зефир, потому что не доверяли исследователю. Но и второй зефир они не получали. А дети из другой группы уже научились видеть выгоды отсроченного вознаграждения. Каждый раз, когда исследователь давал обещание и выполнял его, детский мозг регистрировал две вещи: 1) подождать вознаграждения очень выгодно; 2) я вполне способен подождать. В результате вторая группа ждала в среднем в четыре раза дольше, чем первая группа. И получала больше заслуженных сладостей.
Таким образом, способность к отсроченному вознаграждению не является врожденным качеством. Она зависит от опыта и окружающей среды.