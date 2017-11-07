Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Путин принес соболезнования Трампу
Певец Стас Михайлов отзовет поданный в ЕСПЧ иск на Россию
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:57 (мск), источник: Tengrinews

40-летний эксперимент выявил качество, которое поможет преуспеть в жизни

В 60-х годах XX века профессор Стэнфорда Уолтер Мишел начал проводить серию важных психологических исследований. Вместе со своей командой он протестировал сотни детей четырех-пяти лет и обнаружил одно качество, которое сегодня считается одним из самых важных для достижения успеха в жизни. TengriMIX предлагает вам узнать об этом исследовании подробней.

Эксперимент состоял в том, что ребенка усаживали в удобное кресло в отдельной комнате. На столе перед ним лежал вкусный зефир, а точнее маршмэллоу (похожее на зефир кондитерское изделие). Но суть не в этом, а в том, что это очень вкусная сладость, и перед ней трудно устоять, особенно ребенку.

Исследователь объяснял ребенку, что сейчас выйдет из комнаты, и если малыш не съест зефир во время его отсутствия, то в награду он получит второй. Но если не удержится и съест вкусняшку, то вторую уже не получит. Простой выбор: одна зефирка сейчас или две, но потом.

Психолог вставал и выходил из комнаты на 15 минут. Представьте, что творилось с детишками, которые томились наедине с зефиром. Некоторые хватали и ели сладость сразу, как только закрывалась дверь. Другие пытались удержаться, ерзали в кресле, забивались в угол, но в конце концов сдавались и съедали. А некоторые дети смогли продержаться все 15 минут и получили в итоге заслуженную награду.

Результаты были опубликованы в 1972 году и стали известны как «Стэнфордский зефирный эксперимент». На этом видео показан тот же эксперимент, который провели спустя много лет после «Стэнфордского».

Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое интересное произошло гораздо позже. Шли годы, детишки росли, а исследователи продолжали отслеживать их судьбу. И выяснилось нечто потрясающее: дети, которые смогли немного потерпеть ради второго зефира, получали более высокие балы на тестах при приеме в университеты, лучше реагировали на стресс, имели более развитые социальные навыки и меньшую вероятность ожирения. Среди них был ниже процент употребляющих наркотики, а вообще они получали более высокие баллы в самых разных областях. Всего одна конфета — и такая разница.

Исследователи отслеживали каждого участника более 40 лет. И снова, и снова группа тех, кто терпеливо дождался второй зефирки, преуспевала во всех областях, которые измерялись. То есть серия экспериментов подтвердила, что способность откладывать вознаграждение критически важно для успеха в жизни. Если вы отложите удовольствие от просмотра фильма ради домашнего задания, то вы лучше подготовитесь и получите более высокие оценки. Если вы отложите удовольствие от поедания шоколадных вафель и вместо этого займетесь фитнесом, то вы станете здоровее и красивее. И таких примеров бесчисленное множество.

Успех обычно приходит тогда, когда вы выбираете трудный путь дисциплины вместо легкого развлечения.

Одна зефирка сейчас или две, но потом. Если вы выбираете первое, то можно ли научиться быть терпеливым и стойким? Что определяет нашу способность к отсроченному вознаграждению? Врожденное это качество или приобретенное? Исследователи из Университета Рочестера решили выяснить это. Для этого они повторили зефирный эксперимент, но с важным дополнением.

Сначала они разделили детей на две группы. Первую группу подвергли серии «ненадежных опытов». Например, исследователь давал ребенку маленькую коробку карандашей и обещал принести большую, но никогда не приносил. Или давал маленький стикер и обещал принести несколько стикеров, но снова обманывал. У второй группы были очень «надежные опыты». Им обещали красивые мелки и приносили их. Им обещали лучшие стикеры, и они их получали.

Дети из ненадежной группы сразу съедали свой зефир, потому что не доверяли исследователю. Но и второй зефир они не получали. А дети из другой группы уже научились видеть выгоды отсроченного вознаграждения. Каждый раз, когда исследователь давал обещание и выполнял его, детский мозг регистрировал две вещи: 1) подождать вознаграждения очень выгодно; 2) я вполне способен подождать. В результате вторая группа ждала в среднем в четыре раза дольше, чем первая группа. И получала больше заслуженных сладостей.

Таким образом, способность к отсроченному вознаграждению не является врожденным качеством. Она зависит от опыта и окружающей среды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сбитая в Турции казахстанка выиграла суд - МИД РК
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь