40-летний эксперимент выявил качество, которое поможет преуспеть в жизни

Эксперимент состоял в том, что ребенка усаживали в удобное кресло в отдельной комнате. На столе перед ним лежал вкусный зефир, а точнее маршмэллоу (похожее на зефир кондитерское изделие). Но суть не в этом, а в том, что это очень вкусная сладость, и перед ней трудно устоять, особенно ребенку.

Исследователь объяснял ребенку, что сейчас выйдет из комнаты, и если малыш не съест зефир во время его отсутствия, то в награду он получит второй. Но если не удержится и съест вкусняшку, то вторую уже не получит. Простой выбор: одна зефирка сейчас или две, но потом.

Психолог вставал и выходил из комнаты на 15 минут. Представьте, что творилось с детишками, которые томились наедине с зефиром. Некоторые хватали и ели сладость сразу, как только закрывалась дверь. Другие пытались удержаться, ерзали в кресле, забивались в угол, но в конце концов сдавались и съедали. А некоторые дети смогли продержаться все 15 минут и получили в итоге заслуженную награду.

Результаты были опубликованы в 1972 году и стали известны как «Стэнфордский зефирный эксперимент». На этом видео показан тот же эксперимент, который провели спустя много лет после «Стэнфордского».

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Но самое интересное произошло гораздо позже. Шли годы, детишки росли, а исследователи продолжали отслеживать их судьбу. И выяснилось нечто потрясающее: дети, которые смогли немного потерпеть ради второго зефира, получали более высокие балы на тестах при приеме в университеты, лучше реагировали на стресс, имели более развитые социальные навыки и меньшую вероятность ожирения. Среди них был ниже процент употребляющих наркотики, а вообще они получали более высокие баллы в самых разных областях. Всего одна конфета — и такая разница.

Исследователи отслеживали каждого участника более 40 лет. И снова, и снова группа тех, кто терпеливо дождался второй зефирки, преуспевала во всех областях, которые измерялись. То есть серия экспериментов подтвердила, что способность откладывать вознаграждение критически важно для успеха в жизни. Если вы отложите удовольствие от просмотра фильма ради домашнего задания, то вы лучше подготовитесь и получите более высокие оценки. Если вы отложите удовольствие от поедания шоколадных вафель и вместо этого займетесь фитнесом, то вы станете здоровее и красивее. И таких примеров бесчисленное множество.

Успех обычно приходит тогда, когда вы выбираете трудный путь дисциплины вместо легкого развлечения.

Одна зефирка сейчас или две, но потом. Если вы выбираете первое, то можно ли научиться быть терпеливым и стойким? Что определяет нашу способность к отсроченному вознаграждению? Врожденное это качество или приобретенное? Исследователи из Университета Рочестера решили выяснить это. Для этого они повторили зефирный эксперимент, но с важным дополнением.

Сначала они разделили детей на две группы. Первую группу подвергли серии «ненадежных опытов». Например, исследователь давал ребенку маленькую коробку карандашей и обещал принести большую, но никогда не приносил. Или давал маленький стикер и обещал принести несколько стикеров, но снова обманывал. У второй группы были очень «надежные опыты». Им обещали красивые мелки и приносили их. Им обещали лучшие стикеры, и они их получали.

Дети из ненадежной группы сразу съедали свой зефир, потому что не доверяли исследователю. Но и второй зефир они не получали. А дети из другой группы уже научились видеть выгоды отсроченного вознаграждения. Каждый раз, когда исследователь давал обещание и выполнял его, детский мозг регистрировал две вещи: 1) подождать вознаграждения очень выгодно; 2) я вполне способен подождать. В результате вторая группа ждала в среднем в четыре раза дольше, чем первая группа. И получала больше заслуженных сладостей.