А нам всё равно: в Уфе продолжают класть асфальт в лужи, несмотря на запрет властей города

И таких снимков в интернете, сделанных в Уфе на прошлой неделе, на самом деле полно, мы опубликовали только часть. Заслуженный строитель Башкирии Тагир Ахунов отметил, что уложенный в минусовую погоду асфальт назвать асфальтом уже нельзя — это просто некачественное покрытие.



Стоит еще раз обратить внимание на слова эксперта ОНФ: «Снег — это осадки с отрицательной температурой, и они сразу охлаждают нижний слой битума. Он замерзает, и его труднее укатывать. Если на этом этапе работы в асфальте останется большое количество пор, под действием колес автотранспортных средств дорога будет укатываться и образуется колея. Туда может попадать вода, которая впоследствии замерзнет, и асфальт быстрее разрушится».

В общем, либо дорожникам плевать на запреты чиновников, либо понимают, что ведут работы с нарушениями, но ничего поделать не могут, нужно срочно освоить деньги.