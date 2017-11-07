А нам всё равно: в Уфе продолжают класть асфальт в лужи, несмотря на запрет властей города

Асфальт продолжают класть прямо в лужи. Об этом свидетельствуют фотографии горожан, которые каждый день выкладывают фотографии разгара дорожных работ.
Работы во время дождя проводились на улице Авроры. Рабочие компании «Дортрансстрой» закатали в асфальт подъезд одного из многоэтажных домов.
А на этом снимке видно укладывают свежий асфальт при минусовой температуре — об этом свидетельствует снег на поверхности земли.
Еще один случай — только что уложенное дорожное полотно в Шакше, а вокруг — белым-бело.
Довольно глубокие лужи не стали помехой для того, чтобы класть асфальт на улице Мингажева.
Одними из последних фото стали фотографии того, как кладут асфальт в районе стадиона имени Гастелло. «Дорожникам не спится, пока все спят и не видят», — подметила автор фото.
И таких снимков в интернете, сделанных в Уфе на прошлой неделе, на самом деле полно, мы опубликовали только часть. Заслуженный строитель Башкирии Тагир Ахунов отметил, что уложенный в минусовую погоду асфальт назвать асфальтом уже нельзя — это просто некачественное покрытие.
Стоит еще раз обратить внимание на слова эксперта ОНФ: «Снег — это осадки с отрицательной температурой, и они сразу охлаждают нижний слой битума. Он замерзает, и его труднее укатывать. Если на этом этапе работы в асфальте останется большое количество пор, под действием колес автотранспортных средств дорога будет укатываться и образуется колея. Туда может попадать вода, которая впоследствии замерзнет, и асфальт быстрее разрушится».
В общем, либо дорожникам плевать на запреты чиновников, либо понимают, что ведут работы с нарушениями, но ничего поделать не могут, нужно срочно освоить деньги.