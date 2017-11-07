В Башкирии установлены спецпосты из-за вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области

По его словам, зараженные животные обнаружены в личных подсобных хозяйствах области. В общей сложности выявлено около 25 голов.

Сейчас в Башкирии уже ищут мясную продукцию, поставленную в октябре из Челябинской области, чтобы исключить риск заражения АЧС.