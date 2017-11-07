В Башкирии установлены спецпосты из-за вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
По его словам, зараженные животные обнаружены в личных подсобных хозяйствах области. В общей сложности выявлено около 25 голов.
Сейчас в Башкирии уже ищут мясную продукцию, поставленную в октябре из Челябинской области, чтобы исключить риск заражения АЧС.
Хотя, как заверил журналистов Ильшат Фазрахманов, все крупные свиноводческие комплексы республики находятся достаточно далеко от очага возникновения АЧС, и поэтому вспышка этого опасного заболевания на территории Башкирии вряд ли возможна.