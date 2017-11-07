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15:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии установлены спецпосты из-за вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за вспышки африканской чумы свиней в Челябинской области на северо-востоке Башкирии и в Учалинском районе республики установлены специальные посты. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

По его словам, зараженные животные обнаружены в личных подсобных хозяйствах области. В общей сложности выявлено около 25 голов.

Сейчас в Башкирии уже ищут мясную продукцию, поставленную в октябре из Челябинской области, чтобы исключить риск заражения АЧС.

Хотя, как заверил журналистов Ильшат Фазрахманов, все крупные свиноводческие комплексы республики находятся достаточно далеко от очага возникновения АЧС, и поэтому вспышка этого опасного заболевания на территории Башкирии вряд ли возможна.

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