Волгоградцы чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей и условия проживания

Источник: РИАЦ

Больше всего нарушений было отмечено в сфере нарушения прав потребителей — 118 волгоградцев обратились на «горячую линию» по этому вопросу. В 84 случаях вопрос касался продажи непродовольственных товаров, в 16 случаях — нарушений правил оказания услуг ЖКХ. Жалобы были также на бытовое обслуживание, медицинские услуги, услуги банков и связи, продажу продовольственных товаров, долевое строительство.

Недовольство горожан вызывали и вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 40 волгоградцев обратились в санитарное ведомство по поводу условий проживания в жилых помещениях, 12 человек — по поводу качества питьевого водоснабжения. Также были жалобы на качество продовольственных товаров, условия воспитания и обучения.