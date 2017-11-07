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16:31 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей и условия проживания

Роспотребнадзор по Волгоградской области проанализировал работу «горячей линии» за октябрь 2017 года.

Источник: РИАЦ

Больше всего нарушений было отмечено в сфере нарушения прав потребителей — 118 волгоградцев обратились на «горячую линию» по этому вопросу. В 84 случаях вопрос касался продажи непродовольственных товаров, в 16 случаях — нарушений правил оказания услуг ЖКХ. Жалобы были также на бытовое обслуживание, медицинские услуги, услуги банков и связи, продажу продовольственных товаров, долевое строительство.

Недовольство горожан вызывали и вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 40 волгоградцев обратились в санитарное ведомство по поводу условий проживания в жилых помещениях, 12 человек — по поводу качества питьевого водоснабжения. Также были жалобы на качество продовольственных товаров, условия воспитания и обучения.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, по всем обращениям были даны устные разъяснения в рамках компетенции территориального ведомства.

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