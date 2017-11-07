Волгоградцы чаще всего жалуются на нарушение прав потребителей и условия проживания
Роспотребнадзор по Волгоградской области проанализировал работу «горячей линии» за октябрь 2017 года.
Роспотребнадзор по Волгоградской области проанализировал работу «горячей линии» за октябрь 2017 года.
Больше всего нарушений было отмечено в сфере нарушения прав потребителей — 118 волгоградцев обратились на «горячую линию» по этому вопросу. В 84 случаях вопрос касался продажи непродовольственных товаров, в 16 случаях — нарушений правил оказания услуг ЖКХ. Жалобы были также на бытовое обслуживание, медицинские услуги, услуги банков и связи, продажу продовольственных товаров, долевое строительство.
Недовольство горожан вызывали и вопросы обеспечения
Как пояснили в Роспотребнадзоре, по всем обращениям были даны устные разъяснения в рамках компетенции территориального ведомства.