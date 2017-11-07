В ноябре калининградцев ожидают кратковременные отключения телевещания

Перебои в эфире будут наблюдаться с 7 по 30 ноября. Это связано с плановым ремонтом металлоконструкций телевизионной мачты.

Работы могут наблюдаться в трансляции теле- и радиопрограмм пакетов цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) (47 ТВК), РТРС-2 (второй мультиплекс) (30 ТВК), ТК «Первый канал» (4 ТВК), ТК «Россия-1» (12 ТВК), ТК «Петербург — 5 канал» (9 ТВК), РК «Радио России» (103,9 МГц), РК «Маяк» (102,5 МГц), РК «Вести ФМ» (95,1 МГц). Общая продолжительность отключений составит не более 30 часов.