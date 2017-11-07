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19:26 (мск), источник: Газета.Ру

Стоит ли верить данным о сохранении сознания после смерти

СМИ продолжают публиковать материалы о том, что люди «чувствуют после смерти». Что в этих утверждениях правда, а что нет, разбирался отдел науки «Газеты.Ru».

Источник: AP 2017

СМИ продолжают публиковать материалы о том, что люди «чувствуют после смерти». Что в этих утверждениях правда, а что нет, разбирался отдел науки «Газеты.Ru».

В последние дни более полусотни отечественных интернет-изданий сообщили об очередном «шокирующем открытии» ученых — какое-то время после смерти мозг сохраняет активность и человек полностью осознает, что с ним происходит. Источником новости послужила статья на портале Livescience.

Осенью этого года в США на экраны вышел фильм «Коматозники» («Flatliners»), сиквел одноименного фильма 1990 года, премьера которого в России назначена на конец ноября. Несмотря на весьма низкие рейтинги и обилие негативных отзывов, редакцию портала, очевидно, привлекла поднимающаяся в картине проблема клинической смерти и того, что человек при ней ощущает.

В качестве специалиста, который мог бы рассказать об этом феномене, был выбран доктор Сэм Парния, специалист по исследованиям в области реанимации в Нью-Йоркском университете.

Как правило, врачи констатируют смерть тогда, когда перестает биться сердце, поясняет Парния. Когда кровь перестает поступать в мозг, прекращается его деятельность, пропадают все функции и рефлексы.

«Технически, время смерти — это и есть момент, когда остановилось сердце», — поясняет он.

Работа коры головного мозга останавливается почти моментально — от 2 до 20 секунд — уже спустя такой промежуток после остановки сердца электроэнцефалограмма не выявляет никакой активности. Это запускает цепную реакцию, в конечном итоге приводящую к гибели клеток мозга. Процесс может растянуться на несколько часов после констатации смерти.

По словам Парнии, сердечно-легочная реанимация помогает снабдить мозг небольшим количеством крови — около 15% от объема, необходимого для нормальной работы. Этого достаточно, чтобы замедлить гибель клеток, но не хватит для того, чтобы снова запустить работу мозга.

Если вам удастся перезапустить сердце, мозг постепенно начнет функционировать. Однако в процессе реанимации клетки мозга все еще будут отмирать, просто медленнее.
Сэм Парния, специалист по исследованиям в области реанимации

Далее Парния предполагает, что люди в первые минуты в какой-то форме еще сохраняют сознание. Он сообщает, будто существует множество данных о том, что люди, пережившие остановку сердца и успешно реанимированные, в состоянии рассказать, что в это время происходило вокруг них.

«Они могут описать, как работали врачи и медсестры, воспроизвести их разговоры, объекты, которые они не могли видеть», — добавляет Парния. По его словам, врачи зачастую бывают ошеломлены точностью описания того, что происходило, пока пациент был технически мертв.

При этом, однако, Парния умалчивает о собственном исследовании, проведенном еще в 2001 году. Вместе с тремя другими учеными он закрепил на полках в операционной специальные символы так, чтобы их можно было видеть только сверху.

По итогам исследования лишь двое из 63 пациентов, переживших в операционной клиническую смерть, сообщили о каких-либо видениях в это время. Символы никто из них не видел.

Примерно в то же время пытался доказать наличие сознания у пациентов во время клинической смерти и другой исследователь, голландский кардиолог Пим ван Ломмель.

По его данным, целых 18% (62 человека из 344) пациентов смогли вспомнить, что же происходило с ними на операционном столе, а еще 12% (41 пациент) сообщили о других околосмертных переживаниях. По словам ван Ломмеля, некоторые пациенты достаточно четко описывали обстановку операционной — это послужило для него достаточным основанием, чтобы заявить, что сознание существует отдельно от мозга.

Впрочем, результаты быстро подверглись критике, в частности, потому, что данные ЭЭГ об активности мозга не могут считаться достаточно надежными — с ее помощью можно следить за активностью лишь части коры мозга, более глубокие его слои для ЭЭГ недоступны.

Ван Ломмеля, впрочем, это не смутило и в 2010 году он даже выпустил книгу Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience, которая, опять-таки, подверглась критике за обилие «тенденциозной и неприличной псевдонаучной бессмыслицы».
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В целом, пока что нет достоверных данных о том, что сознание человека остается активно после смерти.

Околосмертные переживания — явление, описанное во многих культурах. Долгое время считалось, что его характерные особенности — ощущение выхода из тела, полет в темном тоннеле навстречу свету, различные видения, в которых появляются умершие родственники и друзья — свидетельствуют о существовании загробного мира, куда попадает душа после смерти (впрочем, некоторые люди придерживаются этой версии и сегодня).

В наши дни уже установлено, что все эти ощущения и видения связаны с изменениями мозга в условиях гипоксии, нехватки глюкозы и гибели клеток.

Массив данных о том, что происходит с мозгом во время смерти и после нее непрерывно пополняется. Так, в 2013 году было установлено, что после остановки сердца мозг крыс демонстрирует высокочастотную активность, характерную для состояния когнитивных процессов.

Интенсивная мозговая активность продолжалась в течение 30 секунд после остановки сердца.

Наблюдаемые у крыс после остановки сердца вспышки гамма-волн, обычно наблюдаемых при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания, охватывали весь мозг и были синхронизированы в разных его участках. Возможно, эти результаты распространяются и на других млекопитающих, в том числе людей.

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А ранее в этом году ученые нашли объяснение еще одному характерному для клинической смерти явлению — пролетающим перед глазами моментам жизни.

Это оказались не галлюцинации, как предполагалось ранее, а вариация повседневных происходящих в мозгу процессов.

Истории о подобных переживаниях имеют общие черты: например, события редко идут в хронологическом порядке, а сами люди могут проникать в сознание участников событий и переживать их эмоции. Как предположили исследователи, подобные видения могут быть связаны с гипоксией и слабым кровоснабжением зон мозга, отвечающих за автобиографические воспоминания.

Опрос людей, не имевших подобного опыта, показал, что многие из них сталкивались с аналогичными ощущениями в других ситуациях — например, во время дежавю или переживаний о каких-либо событиях из собственной жизни. Исследователи заключили, что феномен пролетающей перед глазами жизни — это несколько измененный нейрокогнитивный механизм, в целом свойственный здоровым людям. Иными словами, подобные переживания — «концентрат» умственного процесса, который происходит в мозгу ежедневно.

Цели Парнии, впрочем, довольно благородны.

«Мы пытаемся понять, что испытывают люди, когда умирают, потому что так мы получим информацию об опыте, с которым все столкнемся», — говорит он.

Исследователи тщательно анализируют изменения, происходящие в мозге во время остановки сердца, смерти и возвращении к жизни, чтобы понять, сколько кислорода поступает в мозг, когда кора снова начинает работать и как все это соотносится непосредственно с активностью мозга.

Сейчас приоритетная задача исследователей — найти наилучшие способы мониторинга состояния мозга на пороге смерти и улучшить качество реанимации, чтобы уменьшить повреждения мозга при повторном запуске сердца, отмечает Парния.

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