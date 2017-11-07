Скульптуру Дяди Степы установили в Усолье Иркутской области по инициативе полицейских

Источник: IrkutskMedia.ru

Торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной милиционеру Дяде Степе, состоялось возле Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в Иркутской области накануне, 6 ноября. Создал скульптуру Иван Зуев — известный талантливый умелец из поселка Тельма, признанный мастер во всем мире, неоднократный победитель российских и международных конкурсов по созданию ледяных, деревянных скульптур. Он всегда с готовностью откликается на подобные идеи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«Дядя Степа — образ собирательный. Уже прошло более 60 лет с того момента, как была впервые опубликована знаменитая поэма “Дядя Степа — милиционер”, но и сегодня сотрудники полиции, как известный литературный герой, спасают жизни взрослых и детей, следят за порядком на дорогах, разыскивают пропавших без вести людей, ловят уличных хулиганов. К любому сотруднику полиции всегда можно обратиться за помощью», — говорится в сообщении ведомства.