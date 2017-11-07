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16:40 (мск), источник: Газета.Ру

Алек Болдуин: Меланье Трамп нравятся пародии на ее мужа

Американский актер Алек Болдуин заявил, что первой леди США Меланье Трамп нравятся пародии на ее мужа, президента страны Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Источник: AP 2017

Болдуин играет Трампа в комедийной программе Saturday Night Live. По словам актера, он слышал от источника, что первая леди «любит» SNL и эти пародии.

Представитель офиса Трамп отрицает данную информацию. Он также отметил, что актер не назвал своего источника.

Болдуин неоднократно критиковал американского президента, а в сентябре он выиграл премию «Эмми» за свою пародию на Трампа. Сам глава государства отрицательно отзывался о пародии Болдуина.

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