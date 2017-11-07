Алек Болдуин: Меланье Трамп нравятся пародии на ее мужа

Источник: AP 2017

Болдуин играет Трампа в комедийной программе Saturday Night Live. По словам актера, он слышал от источника, что первая леди «любит» SNL и эти пародии.

Представитель офиса Трамп отрицает данную информацию. Он также отметил, что актер не назвал своего источника.

Болдуин неоднократно критиковал американского президента, а в сентябре он выиграл премию «Эмми» за свою пародию на Трампа. Сам глава государства отрицательно отзывался о пародии Болдуина.