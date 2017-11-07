В Сочи горнолыжный сезон планируют открыть 25 ноября

Источник: ЮГА.ру

«24 ноября завершаются плановые профилактические работы на канатных дорогах. С 25 ноября служба эксплуатации будет открывать канатные дороги с учетом их готовности для катания, поэтому горнолыжный сезон может стартовать в любой момент, если позволит погода», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе курорта «Горки Город».

Сейчас на курорте «Горки Город», который ежегодно первым открывает сезон, достаточно много снега в особой климатической зоне «Цирк-2» на хребте Аибга.

«Теперь необходимы устойчивые минусовые температуры, чтобы включить снежные пушки. Кроме того, ратраки должны сформировать подложку, и только потом можно будет начинать катание», — уточнили в пресс-службе курорта.

В предстоящем горнолыжном сезоне «Горки Город» организует две новые учебные зоны с зелеными трассами. Кроме того, впервые объединят Восточный и Центральный секторы. Теперь с высоты 1,5 тыс. м можно будет проехать вдоль дамбы и финишировать в Верхнем городе курорта. Перепад высоты новой трассы составит 470 м, а общая протяженность — 1,2 км.

На высоте 960 метров готовят к открытию сноупарк с фигурами различной сложности и специальную детскую зону с тюбингом — катанием на надувных санках.

Как сообщали Юга.ру, в новогодние каникулы на горных курортах Сочи отдохнули более 350 тыс. человек. Всего за зимний сезон-2016/17 Сочи принял около 1,5 млн туристов. Зимой совокупная пропускная способность канатных дорог на курортах Красной Поляны составляет 27,9 тыс. человек в час.

В начале июля стартовала продажа ски-пассов на зимний сезон в Сочи.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в горах Красной Поляны стартует в начале декабря.