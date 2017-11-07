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17:05 (мск), источник: Nur.kz

В МВД разъяснили применение нового знака «фотовидеофиксация»

В комитете административной полиции МВД Казахстана объяснили применение нового дорожного знака «Фотовидеофиксация», сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Указанный дорожный знак может применяться для информирования водителей о фиксации нарушений ПДД стационарным сертифицированным специальным техническим средством или прибором, и установка знака не является обязательной. Водители должны соблюдать требования ПДД, в том числе установленный скоростной режим, требования дорожных знаков, разметки, — говорится в сообщении КАП на странице в Facebook.

Отмечается, что отсутствие этого знака не является основанием для аннулирования оплаты административного штрафа за нарушения ПДД, зафиксированными стационарными системами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме.

Напомним, в Казахстане ввели ряд новых дорожных знаков, в том числе знак «фотовидеофиксация».

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