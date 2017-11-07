В МВД разъяснили применение нового знака «фотовидеофиксация»

«Указанный дорожный знак может применяться для информирования водителей о фиксации нарушений ПДД стационарным сертифицированным специальным техническим средством или прибором, и установка знака не является обязательной. Водители должны соблюдать требования ПДД, в том числе установленный скоростной режим, требования дорожных знаков, разметки, — говорится в сообщении КАП на странице в Facebook.