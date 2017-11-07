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17:00 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье ввели единовременную выплату за подготовку стобалльников ЕГЭ

Размер поощрения для педагогов составит 115 тыс. рублей.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области установили единовременную выплату в 100 тыс. руб. для учителей региональных школ, которые подготовили «стобалльников» по Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале подмосковных властей.

«В целях поощрения установить ежегодную единовременную выплату учителям государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, подготовивших выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, в размере 115 тыс. рублей», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в текущем году единовременную выплату получат 260 преподавателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что дал поручение на регулярной основе, начиная с текущего года, выплачивать единоразовую премию в 100 тыс. руб. преподавателям, подготовившим «стобалльников» по ЕГЭ.

По данным министра образования Подмосковья Марины Захаровой, всего в 2017 году в Московской области 323 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них три школьника сдали три предмета на 300 баллов.

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