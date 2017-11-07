В Подмосковье ввели единовременную выплату за подготовку стобалльников ЕГЭ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области установили единовременную выплату в 100 тыс. руб. для учителей региональных школ, которые подготовили «стобалльников» по Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале подмосковных властей.

«В целях поощрения установить ежегодную единовременную выплату учителям государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, подготовивших выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, в размере 115 тыс. рублей», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в текущем году единовременную выплату получат 260 преподавателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что дал поручение на регулярной основе, начиная с текущего года, выплачивать единоразовую премию в 100 тыс. руб. преподавателям, подготовившим «стобалльников» по ЕГЭ.