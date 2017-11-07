Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский Суд
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
МОК отреагировал на статью о запрете гимна РФ на Олимпиаде
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В центре Киева жестоко избили американского дипломата - СМИ
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
17:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко посетила выставку «Красная Атлантида» в НГХМ 7 ноября

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вместе с депутатами Гормумы посетила выставку «Красная Атлантида», открытую к 100-летию Русской революции 7 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба Думы. Согласно информации, в экспозиции в нижегородском художественном музее представлены почти 200 произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусств, созданные с 1917 по 1991 год.

В работах советских художников запечатлены жизнь, быт, революционное прошлое, образы советских людей, события Гражданской и Великой Отечественной войн, периоды оттепели и перестройки. Многие произведения после серьезной реставрации выставляются впервые — в частности, монументальные полотна Константина Корыгина, Василия Пшеничникова, Иосифа Гурвича.

«В день столетия, естественно, хочется провести параллель между современной Россией и Россией начала ХХ века. Основное различие в том, что в 1914 году Россия дала себя втянуть в войну, а в начале ХХI века руководство России не позволило этого сделать, несмотря на многочисленные провокации. Если в 1917 году нация разъединилась, что в итоге привело к Гражданской войне, то в ХХI веке россияне наоборот сплотились вокруг своего лидера — президента страны Владимира Путина. Не случайно на смену празднованию годовщины революции пришло празднование Дня народного единства. Мы признали свою историю и понимаем, что сто лет назад и у белых, и у красных была своя правда. Об уроках революции надо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого», — сказала Солонченко.

Глава города подчеркнула, что не случайно пригласила депутатов во время обеденного перерыва присоединиться к ней и посетить выставку.

«Мы обсуждаем с депутатами, что, если будет желание, организовать экскурсии для детей и молодежи из их округов. Я считаю, что юные нижегородцы должны знать историю нашей страны, и эта выставка позволяет легко погрузиться в атмосферу того времени», — подчеркнула она. Выставка «Красная Атлантида» будет работать в художественном музее в третьем корпусе Кремля до 14 января 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь