Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко посетила выставку «Красная Атлантида» в НГХМ 7 ноября

Об этом сообщила пресс-служба Думы. Согласно информации, в экспозиции в нижегородском художественном музее представлены почти 200 произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусств, созданные с 1917 по 1991 год.
В работах советских художников запечатлены жизнь, быт, революционное прошлое, образы советских людей, события Гражданской и Великой Отечественной войн, периоды оттепели и перестройки. Многие произведения после серьезной реставрации выставляются впервые — в частности, монументальные полотна Константина Корыгина, Василия Пшеничникова, Иосифа Гурвича.
«В день столетия, естественно, хочется провести параллель между современной Россией и Россией начала ХХ века. Основное различие в том, что в 1914 году Россия дала себя втянуть в войну, а в начале ХХI века руководство России не позволило этого сделать, несмотря на многочисленные провокации. Если в 1917 году нация разъединилась, что в итоге привело к Гражданской войне, то в ХХI веке россияне наоборот сплотились вокруг своего лидера — президента страны Владимира Путина. Не случайно на смену празднованию годовщины революции пришло празднование Дня народного единства. Мы признали свою историю и понимаем, что сто лет назад и у белых, и у красных была своя правда. Об уроках революции надо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого», — сказала Солонченко.
Глава города подчеркнула, что не случайно пригласила депутатов во время обеденного перерыва присоединиться к ней и посетить выставку.
«Мы обсуждаем с депутатами, что, если будет желание, организовать экскурсии для детей и молодежи из их округов. Я считаю, что юные нижегородцы должны знать историю нашей страны, и эта выставка позволяет легко погрузиться в атмосферу того времени», — подчеркнула она. Выставка «Красная Атлантида» будет работать в художественном музее в третьем корпусе Кремля до 14 января 2018 года.