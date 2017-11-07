Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко посетила выставку «Красная Атлантида» в НГХМ 7 ноября

«В день столетия, естественно, хочется провести параллель между современной Россией и Россией начала ХХ века. Основное различие в том, что в 1914 году Россия дала себя втянуть в войну, а в начале ХХI века руководство России не позволило этого сделать, несмотря на многочисленные провокации. Если в 1917 году нация разъединилась, что в итоге привело к Гражданской войне, то в ХХI веке россияне наоборот сплотились вокруг своего лидера — президента страны Владимира Путина. Не случайно на смену празднованию годовщины революции пришло празднование Дня народного единства. Мы признали свою историю и понимаем, что сто лет назад и у белых, и у красных была своя правда. Об уроках революции надо помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого», — сказала Солонченко.