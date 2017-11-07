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17:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Первый этап реконструкции Нижневолжской набережной планируется завершить в апреле 2018 года

Нижний Новгород. 7 ноября. НТА-Приволжье — Первый этап реконструкции Нижневолжской набережной планируется завершить в апреле 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре замглавы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев, работы сейчас идут без нарушений установленного графика.

По его словам, уложено 60% бетонного покрытия, 30% от общего количества брусчатки, завезено 25% от общего объема щебня, отремонтировано 60% канализационных колодцев и высажено 7 больших цветников.

Кроме того, полностью завершено благоустройство пешеходной зоны вокруг Речного вокзала и ремонт причальной стенки. Таким образом, все работы идут согласно графику, а некоторые с небольшим опережением. Например, знаменитый «синий забор» будет убран уже в декабре текущего года и перенесен ближе к реке. Также администрация рассматривает возможность установки вместо него прозрачного забора.

Председатель комиссии Андрей Дранишников в свою очередь отметил, что сдать набережную в конце мая — это слишком поздно и предложил ускорить темп работ и открыть набережную для посещения уже в начале апреля 2018 года.

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