В Ростовской области выявлено более 12 тысяч случаев ОРВИ
В период с 30 октября по 5 ноября в Ростовской области выявили более 12,4 тыс. случаев ОРВИ. Это на 27,2 процента ниже эпидпорога.
В период с 30 октября по 5 ноября в Ростовской области выявили более 12,4 тыс. случаев ОРВИ. Это на 27,2 процента ниже эпидпорога.
Также на безопасном уровне сохраняется заболеваемость в
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 2 ноября в области против гриппа привито 1 796 946 человек или 42,4 процента от численности населения. Специалисты напоминают жителям Дона, что при появлении симптомов гриппа необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Не следует заниматься самолечением.