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17:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области выявлено более 12 тысяч случаев ОРВИ

В период с 30 октября по 5 ноября в Ростовской области выявили более 12,4 тыс. случаев ОРВИ. Это на 27,2 процента ниже эпидпорога.

Также на безопасном уровне сохраняется заболеваемость в Ростове-на-Дону — в южной столице зарегистрировали более 4,2 тысяч случаев.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 2 ноября в области против гриппа привито 1 796 946 человек или 42,4 процента от численности населения. Специалисты напоминают жителям Дона, что при появлении симптомов гриппа необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Не следует заниматься самолечением.

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