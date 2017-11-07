В Ростовской области выявлено более 12 тысяч случаев ОРВИ

Также на безопасном уровне сохраняется заболеваемость в Ростове-на-Дону — в южной столице зарегистрировали более 4,2 тысяч случаев.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 2 ноября в области против гриппа привито 1 796 946 человек или 42,4 процента от численности населения. Специалисты напоминают жителям Дона, что при появлении симптомов гриппа необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Не следует заниматься самолечением.