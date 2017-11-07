Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Полпреду президента РФ может грозить пожизненный срок на Украине
В РФ отреагировали на сообщение о запрете гимна на Олимпиаде-2018
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В центре Киева жестоко избили американского дипломата - СМИ
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
СМИ: Порошенко обратился к отведенным войскам из Донбасса
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Теракт в Нью-Йорке
17:53 (мск), источник: ivbg.ru

Дорогу к новостроям Янино приведут в порядок до конца 2017 года

Дорогу в Янино во Всеволожском районе Ленобласти ждет капитальный ремонт уже в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Источник: Reuters

Кроме того стала известна еще одна хорошая новость: проблемная дорога в Янино уже в 2018-м превратится в полноценную современную магистраль. Строительными работами на объекте займется Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. Профинансируют обновление улицы строительные компании ЦДС, КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти досрочно открыто рабочее движение по последнему 12-километровому участку подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» от федеральной трассы А-180 «Нарва».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Тепло в дома Выборга не пришло. Как на это влияют долги ТСЖ
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь