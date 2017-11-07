Дорогу к новостроям Янино приведут в порядок до конца 2017 года

Кроме того стала известна еще одна хорошая новость: проблемная дорога в Янино уже в 2018-м превратится в полноценную современную магистраль. Строительными работами на объекте займется Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. Профинансируют обновление улицы строительные компании ЦДС, КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией.