Дорогу к новостроям Янино приведут в порядок до конца 2017 года
Дорогу в Янино во Всеволожском районе Ленобласти ждет капитальный ремонт уже в текущем году. Об этом сообщает
Дорогу в Янино во Всеволожском районе Ленобласти ждет капитальный ремонт уже в текущем году. Об этом сообщает
Кроме того стала известна еще одна хорошая новость: проблемная дорога в Янино уже в 2018-м превратится в полноценную современную магистраль. Строительными работами на объекте займется Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. Профинансируют обновление улицы строительные компании ЦДС, КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией.
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти досрочно открыто рабочее движение по последнему 12-километровому участку подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» от федеральной трассы А-180 «Нарва».