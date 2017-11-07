Нижегородская администрация планирует построить три школы в Нижегородском районе в 2021—2025 годах

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству 7 ноября 2017 года. По его словам, к 2022 году мэрия рассчитывает возвести школу в районе д. 23 по ул. Родионова на 900 мест, к 2021 году — в районе Лопатинского оврага по ул. Нижнепечерской на 1,5 тысячи мест, к 2025 году — в районе д. 200 по ул. Родионова, за торговым центром «Лента» на 900 мест. Он также отметил, что администрация рассмотрела обращение депутата Заксобрания Нижегородской области Андрея Тарасова и считает возможным строительство трехэтажного пристроя к школе № 22.

«Проектирование можно начать в 2018 году. Кроме того, в Нижегородском районе возможно строительство пристроев к школам №№ 7 (на 250 мест), 103 (на 250 мест), 113 (на 600 мест). К гимназиям №№ 13 и 40 пристрои построить нельзя — близлежащие участки сильно заужены», — отметил Юрий Щеголев.

Напомним, в апреле 2017 года нижегородские депутаты выражали обеспокоенность перегруженностью школ в Верхних Печерах. Ранее сообщалось, что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне «Юг» на одну тысячу мест, в границах ул. Машинная и Победная — на 900 мест, в микрорайоне «Гагаринские высоты» в Приокском районе — на 675 мест, в микрорайон «Цветы» — на 1,5 тысячи мест, в микрорайоне «Бурнаковский» в Московском районе — на одну тысячу мест.