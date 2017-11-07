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18:13 (мск), источник: Sputnik.by

Девушка в Гродно во время скандала сбросила с 14 этажа половину вещей

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Жительница Гродно во время семейной ссоры выбросила из окна 14-этажа половину вещей, сообщил ресурс NewGrodno.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел накануне утром в одном из домов на улице Белые росы.

Сообщается, что вещи вылетали из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже: сначала выбросили посуду, утюг и документы, а затем — телевизор, микроволновку, компьютер, а также одежду.

Впоследствии выяснилось, что квартиру снимает молодая пара, у которой в то утро произошел конфликт. На место прибыли сотрудники милиции, девушку забрала скорая.

По информации ресурса, некоторые выброшенные вещи их владелец забрал, а те, что сильно пострадали при падении, пошли в мусор.

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