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17:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сроки открытия депо «Южное» сдвинулись на полгода

Фрунзенский радиус петербургского метрополитена готов на 90%

Метродепо «Южное» и станции Фрунзенского радиуса должны сдать в I полугодии 2018-го года. сообщает ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД.

«Южное» и три новых станции Фрунзенского радиуса петербургского метро могут заработать уже в начале лета следующего года.

«В мае 2018 года “Южное” будет введен в эксплуатацию… Работаем над тем, чтобы все станции Фрунзенского радиуса были введены в первой половине 2018 года», — заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По словам вице-губернатора, данное депо важный объект для будущих перспективных проектов строительства линий скоростного трамвая в Колпино и Рыбацкое. Их давно прорабатывает город.

К слову, метродепо изначально планировали сдать в январе 2018 года. Однако произошел срыв сроков из-за смены подрядчика.

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