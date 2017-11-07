Сроки открытия депо «Южное» сдвинулись на полгода

Метродепо «Южное» и станции Фрунзенского радиуса должны сдать в I полугодии 2018-го года. сообщает ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД.

«Южное» и три новых станции Фрунзенского радиуса петербургского метро могут заработать уже в начале лета следующего года.

«В мае 2018 года “Южное” будет введен в эксплуатацию… Работаем над тем, чтобы все станции Фрунзенского радиуса были введены в первой половине 2018 года», — заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По словам вице-губернатора, данное депо важный объект для будущих перспективных проектов строительства линий скоростного трамвая в Колпино и Рыбацкое. Их давно прорабатывает город.