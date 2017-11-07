Сроки открытия депо «Южное» сдвинулись на полгода
Фрунзенский радиус петербургского метрополитена готов на 90%
Фрунзенский радиус петербургского метрополитена готов на 90%
Метродепо «Южное» и станции Фрунзенского радиуса должны сдать в I полугодии 2018-го года. сообщает ИНТЕРФАКС
«Южное» и три новых станции Фрунзенского радиуса петербургского метро могут заработать уже в начале лета следующего года.
«В мае 2018 года “Южное” будет введен в эксплуатацию… Работаем над тем, чтобы все станции Фрунзенского радиуса были введены в первой половине 2018 года», — заявил
По словам
К слову, метродепо изначально планировали сдать в январе 2018 года. Однако произошел срыв сроков