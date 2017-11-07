Станцию «Девяткино» открыли спустя полтора часа после начала проверки
Бесхозный пакет, который лежал на путях станции метро Петербурга «Девяткино», оказался не опасен.
Бесхозный пакет, который лежал на путях станции метро Петербурга «Девяткино», оказался не опасен.
Как сообщили «Фонтанке» в справочной городского метро, станция открыта в 17:25 7 ноября, спустя полтора часа после начала проверки. По словам очевидцев, когда на место приехали взрывотехники, временно пришлось закрыть и «Гражданский проспект». По информации «Фонтанки», в оставленном на путях пакете были продукты.
Закрытие единственной в районе станции метро создало транспортную проблему для жителей Девяткино. По словам очевидцев в соцсетях, на маршрутки и автобусы в город выстроились огромные очереди, а цены на такси резко возросли