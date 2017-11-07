Станцию «Девяткино» открыли спустя полтора часа после начала проверки

Как сообщили «Фонтанке» в справочной городского метро, станция открыта в 17:25 7 ноября, спустя полтора часа после начала проверки. По словам очевидцев, когда на место приехали взрывотехники, временно пришлось закрыть и «Гражданский проспект». По информации «Фонтанки», в оставленном на путях пакете были продукты.

Закрытие единственной в районе станции метро создало транспортную проблему для жителей Девяткино. По словам очевидцев в соцсетях, на маршрутки и автобусы в город выстроились огромные очереди, а цены на такси резко возросли из-за повышенного спроса. Многие остались ждать открытия станции у её дверей, а также в вестибюлях других станций красной ветки метро.