В Воронеже предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за батуты в парке «Танаис»

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуратура проверила соблюдения земельного законодательства в парке «Танаис», который находится в Советском районе. Он находится на особо охраняемой природной территории.

Ведомство выяснило, что ИП Саргсян В. Л. самовольно захватил часть парковой зоны. Её площадь превысила 866 квадратных метров.

«И установил надувные батуты», — отметили в прокуратуре. И добавили, что разрешений на их размещение у предпринимателя не было.