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17:55 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за батуты в парке «Танаис»

Аттракционы уже демонтировали.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуратура проверила соблюдения земельного законодательства в парке «Танаис», который находится в Советском районе. Он находится на особо охраняемой природной территории.
Ведомство выяснило, что ИП Саргсян В. Л. самовольно захватил часть парковой зоны. Её площадь превысила 866 квадратных метров.

«И установил надувные батуты», — отметили в прокуратуре. И добавили, что разрешений на их размещение у предпринимателя не было.

Росреестр рассмотрел дело и признал ИП виновным. Ему предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

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 В Воронеже предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за батуты в парке…
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