Центр гемодиализа откроется в Ардатове Нижегородской области к середине ноября
Новый центр гемодиализа откроется в г. Ардатове Нижегородской области до середины ноября.
Новый центр гемодиализа откроется в г. Ардатове Нижегородской области до середины ноября.
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«Если говорить в целом про количество аппаратов искусственной почки, то их в регионе достаточно: этот вид помощи у нас получает свыше тысячи пациентов. Однако если мы оценим доступность с точки зрения расстояний, которое приходится пациентам преодолевать для прохождения процедур, то это не всегда удобно. Открытие новых центров гемодиализа решает эту проблему», — приводятся в сообщении слова и.о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского. По данным регионального минздрава, из 22 диализных центров, которые сейчас есть в области, государственными учреждениями являются восемь, частными учреждениями — 14.
Напомним, что в области внедрена трехуровневая система здравоохранения, основанная на эффективной маршрутизации пациентов от подразделений первичного звена в межрайонные многопрофильные центры и центры высокотехнологичной медпомощи. На первом уровне система включает в себя первичную