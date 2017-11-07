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17:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Центр гемодиализа откроется в Ардатове Нижегородской области к середине ноября

Новый центр гемодиализа откроется в г. Ардатове Нижегородской области до середины ноября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 7 ноября 2017 года. Согласно информации, это будет уже 23-й центр на территории области. 22-й центр был открыт на базе Богородской ЦРБ.

«Если говорить в целом про количество аппаратов искусственной почки, то их в регионе достаточно: этот вид помощи у нас получает свыше тысячи пациентов. Однако если мы оценим доступность с точки зрения расстояний, которое приходится пациентам преодолевать для прохождения процедур, то это не всегда удобно. Открытие новых центров гемодиализа решает эту проблему», — приводятся в сообщении слова и.о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского. По данным регионального минздрава, из 22 диализных центров, которые сейчас есть в области, государственными учреждениями являются восемь, частными учреждениями — 14.

Напомним, что в области внедрена трехуровневая система здравоохранения, основанная на эффективной маршрутизации пациентов от подразделений первичного звена в межрайонные многопрофильные центры и центры высокотехнологичной медпомощи. На первом уровне система включает в себя первичную медико-санитарную помощь (155 медицинских организаций), на втором уровне — специализированную медицинскую помощь (межрайонные центры по профилям — перинатальные, сосудистые, травматологические, центры гемодиализа, онкологические, инфекционные, наркологические), на третьем уровне — высокотехнологичную медицинскую помощь (региональные центры, развернутые на базе 16 государственных медицинских организаций).

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