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18:49 (мск), источник: Sputnik

Для призыва к молитве в мечети Узбекистана вернули громкоговорители

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Громкоговорители вновь стали использовать в ноябре в крупных мечетях Ташкента во время азана — призыва мусульман на молитву, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Источник: Sputnik

В крупных мечетях в ряде районов Ташкента муэдзины (помощники имама, в чьи обязанности входит призыв к верующим собираться на молитву. — Ред.) начали читать азан через громкоговорители. По данным местных СМИ, в Узбекистане в последние десять лет в связи с обращениями граждан азан читался внутри мечетей, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться.

Пользователи соцсетей также сообщили, что в Андижанской и Ферганской областях на востоке Узбекистана муэдзины некоторых мечетей начали призывать к молитве с помощью громкоговорителей.

В Управлении мусульман Узбекистана не смогли прокомментировать РИА Новости эту информацию, уточнив, что официального запрета властей на использование усилительной звуковой аппаратуры во время азана не существует.

В Узбекистане ислам исповедуют 94% жителей, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям. В настоящее время в стране действуют 2,037 тысячи мечетей, в которых работают более 5 тысяч имамов и их заместителей.

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