Для призыва к молитве в мечети Узбекистана вернули громкоговорители

Источник: Sputnik

В крупных мечетях в ряде районов Ташкента муэдзины (помощники имама, в чьи обязанности входит призыв к верующим собираться на молитву. — Ред.) начали читать азан через громкоговорители. По данным местных СМИ, в Узбекистане в последние десять лет в связи с обращениями граждан азан читался внутри мечетей, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться.

Пользователи соцсетей также сообщили, что в Андижанской и Ферганской областях на востоке Узбекистана муэдзины некоторых мечетей начали призывать к молитве с помощью громкоговорителей.

В Управлении мусульман Узбекистана не смогли прокомментировать РИА Новости эту информацию, уточнив, что официального запрета властей на использование усилительной звуковой аппаратуры во время азана не существует.