Кто и как создавал музыку революций
По просьбе Esquire журналист Ляля Кандаурова рассказывает несколько коротких историй о композиторах, которые стоят за музыкой, посвященной мировым революциям.
По просьбе Esquire журналист Ляля Кандаурова рассказывает несколько коротких историй о композиторах, которые стоят за музыкой, посвященной мировым революциям.
1.
Прелестная симфония, призванная живописать кровавую сумятицу, рев озверевшей толпы и канонаду — то есть события
2.
Джоаккино Россини (1792 — 1868), финал оперы «Вильгельм Телль» (1829).
Среди анекдотов, связанных с Россини — см. истории о его феноменальном гедонизме и обжорстве — главным, безусловно, является история о фразе, якобы сказанной ему уже совсем глухим Бетховеном: «Ни в коем случае не пытайтесь писать
3.
Николай Рославец (1881 — 1944) «Комсомолия» (1928).
Возможно, главный композитор русского авангарда, Николай Андреевич Рославец на полтора года старше Игоря Стравинского. После революции он был одним из ключевых деятелей знаменитого объединения АСМ (Ассоциация Современной Музыки), где сосредоточивались лучшие и самые дерзновенные композиторские инициативы, ориентированные на авангард; в 1932 АСМ была разогнана как рассадник антинародного искусства. Объявленный «формалистом» и «вредителем», в 20е Рославец пишет «Гимн советской милиции» и «Песни революции» на слова поэта Орешина, но также обращается к «возведению величественного здания тоталитарной утопии» (М. Н. Лобанова). Кантата «Октябрь» (1927) и фантастическая «Комсомолия» (1928) — мощные
4.
Всеволод Задерацкий (1891−1953) симфонический плакат «Конная армия» (1935).
Всеволод Петрович Задерацкий — один из интереснейших композиторов, умышленно вымаранных из истории советской музыки, запоздало переоткрытых и вызывающих все больший интерес в наши дни. О его судьбе можно снять кинодраму: учеба в Московской консерватории, преподавание музыки цесаревичу Алексею (1915−16), Первая мировая война в чине офицера царской армии, Гражданская — на стороне белых, под началом Деникина, затем возврат к музыке и ученичество у Сергея Ивановича Танеева. Это портфолио почти гарантировало Задерацкому последующий расстрел, однако ему чудом удалось уцелеть. Он получил бумагу — как писал композитор в воспоминаниях, от самого Дзержинского, услышавшего его игру на рояле: «Сохранить жизнь, определить место жительства». Упрятанный в Рязань, он был несколько раз арестован, пока в 1926 уничтожению не подвергся весь его архив — поэтому все, что мы запоздало открываем сейчас, создано начиная с конца 20х. Во время одного из арестов он пытался покончить с собой, затем получил разрешение на работу в Москве, вступил в АСМ. В 1937 Задерацкий получил шесть лет лагерей, однако был выпущен через два года. «Конная армия» — одно из трёх его сочинений в жанре «симфонического плаката» — советской разновидности программного симфонизма. Довольно часто сейчас можно услышать «Завод» — звуковую зарисовку, объединяющую конструктивистский эксперимент и лютую весёлость футуристов. «Конная армия», по словам композитора, в его воображении была не красной конницей Будённого, но изображала скачущий корпус белого генерала Мамонтова: «…но какая разница? Эти армии двигались в сходных ритмах и пели те же самые песни».
5.
Дмитрий Шостакович. Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX века.
Если говорить о сочинениях Шостаковича на революционную тему, первыми в голову приходят Симфония № 2, «Октябрю», написанная к десятилетию Революции, и № 12, «1917 год» — почти молниеносно созданная, разученная и сыгранная в 1961, вскоре после мучительного вступления Шостаковича в партию. О революции повествует и предыдущая симфония — № 11, с фрагментами революционных песен, посвящённая событиям 1905 года. У Шостаковича, в совершенстве освоившего эзопов язык музыки, где, то и дело, между строк читается абсолютно не то, что начертано крупными буквами на «фасаде», есть целая линия творчества, связанная с сочинениями, которые мы привыкли считать конъюнктурными. Об этом можно сказать ядовитыми словами самого Дмитрия Дмитриевича (правда, в этом письме он говорит не про себя): «…завидую В. Я. Шебалину, который совсем потерял правую руку, но вытренировал левую: он пишет левой рукой совершенно свободно. Более того: он, откликаясь на исторические указания о том, что искусство должно быть ближе к жизни, ближе к народу, написал левой рукой оперу о наших современниках, победно идущих под руководством Партии к сияющим вершинам нашего будущего, к коммунизму». То и дело у Шостаковича возникало ощущение,
6.
Ханс Вернер Хенце (1926 — 2012) Симфония 6 (1969).
Хенце — одна из самых удивительных фигур немецкой музыки второй половины XX века, особенно потрясающая своим многосторонним аутсайдерством. Старший из шестерых детей отца, сочувствующего нацизму и погибшего на Восточном фронте, ребенок, тянувшийся к Моцарту и Цвейгу, он был насильственно помещён в гитлерюгенд, а позже оказался в рядах вермахта, где служил радистом в последние месяцы войны. Хенце стал убежденным пацифистом, с отвращением и стыдом относился к политическому прошлому собственной страны, и не вписывался в послевоенную общественную и композиторскую среду
7.
Корнелис Кардью (1936 — 1981) «Revolution Is the Main Trend in the World Today» (1974).
Своеобразная и противоречивая фигура, Корнелис Кардью проделал путь от адепта хардкорного авангарда до автора китчевых революционных кричалок. Он родился в 1936, окончил Королевскую музыкальную академию в Лондоне, а затем учился у Карлхайнца Штокхаузена — колосса авангарда, одной из самых непостижимых фигур европейского искусства ХХ века, человека, превратившего музыку в гибрид спиритической мистерии и инженерного эксперимента. Потом Кардью увлёкся авангардом Джона Кейджа с его интересом к игре случая, неортодоксальным воззрениям на функции и запись нотного текста и поисками в области контролируемой импровизации. В этот период был создан «Трактат» («Treatise») — волшебная 193-страничная графическая партитура, вдохновленная философом Людвигом Витгенштейном, представляющая собой сложный звучащий рисунок. В конце 60-х произошло радикальное перерождение Кардью: он погрузился во все китайское, основал Scratch Orchestra, напоминающий производственные шумовые оркестры времен русской Революции, и стал убеждённым маоистом. За десять лет до смерти Кардью решительно отрекается от всего, созданного им прежде как общественно бессмысленного и не приближающего победу пролетариата, пишет книгу «Штокхаузен служит империализму», где вдохновенно поносит академическое искусство как буржуазную заразу, и начинает сочинять революционные песни — бесхитростные до идиотизма, примитивные до пугающей гениальности. «Revolution Is the Main Trend in the World Today» — одна из самых известных, исполненная натиска и странноватой тревожной обаятельности, была создана в 1974-м — за семь лет до того, как Кардью около собственного дома оказался сбит машиной при невыясненных обстоятельствах.
8.
Фредерик Ржевски (род. 1938) «36 вариаций на песню «Пока мы едины, мы непобедимы» (1975).
Песню «El pueblo unido jamás será vencido» дословно, «единый народ не будет побеждён никогда», создал чилийский поэт и композитор Серхио Ортега, известный операми на революционные темы и серией песен, основанных на предвыборной программе Сальвадора Альенде. Простая, проникновенная, с характерной для революционных песен
Ляля Кандаурова