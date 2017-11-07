8 ноября в трёх регионах Казахстана из-за тумана и гололёда объявлено штормовое предупреждение

Источник: Informburo.kz

В Кызылординской и Атырауской областях объявлено штормовое предупреждение в связи с туманом. В Костанайсмкой области синоптики просят быть осторожнее из-за метели, гололёда и сильного ветра. В целом на большей территории республики будет наблюдаться туман, осадки в виде дождя и дождя со снегом.

Прогноз погоды на 8 ноября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ночью без осадков, днём обещают дождь. Ночью ожидается 1−3 мороза, днём воздух прогреется до +6 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +3 градусов. Днём воздух прогреется 10−12 тепла.

В Акмолинской области днём снег с дождём, ночью — без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с Ночью ожидается 1−6 мороза, днём температура составит до 7 тепла.

В Актюбинской области дождь со снегом, местами ожидается туман, гололёд. Ночью от -2 до +3 градусов, днём от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Алматинской области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью столбик термометра будет колебаться от 0 до +5 градусов, днём поднимется до 7−12 градусов тепла.

В Атырауской области ночью сильный дождь, который днём ослабнет. Местами туман. Температурный фон ночью составит 1−6 тепла, днём от +9 до +14 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом. Ночью местами ожидается усиление ветра 15—20 м/с. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов ночью и от +1 до +6 градусов днём.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидаются туман, гололёд. Температура воздуха составит от 0 до +5 ночью и 10−15 тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днём до +5 тепла.

В Карагандинской области ближайшие сутки обещают дождь, который ослабнет днём. Местами ожидаются туман, гололёд. Ночью температура воздуха от -1 до -6 градусов по Цельсию, днём от +1 до +6 тепла.

В Костанайской области обещают снег с дождём. Вновь объявлено штормовое предупреждение: ожидается местами метель, гололёд, туман, ветер 15−20 м/с. Ночью на территории региона ожидается от 0 до 5 мороза, днём от -2 до +3 градусов по Цельсию.

В Кызылординской области ясно, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов по Цельсию, днём составит от 11−16 тепла.

В Мангистауской области дождь, который усилится ночью, местами ожидается туман. Ночная температура воздуха от +5 до +10 градусов. Температурный фон днём составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области днём ожидается дождь со снегом. Ночью и утром местами ожидается туман, днём местами гололёд. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Северо-Казахстанской области днём ожидается дождь со снегом, туман. Днём местами гололед, низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с. Ночью температура воздуха от 0 до -5, днём от -1 до +4 градусов по Цельсию.