В Кишиневе может появиться новый троллейбусный маршрут

Источник: Actualitati.md

. В случае организации различных культурных мероприятий в центральной части Кишинева, при блокировке движения по улицам Бодони и Пушкин, маршруты троллейбусов укорачиваются, а также перенаправляются.

При этом пассажиры вынуждены проходить пешком расстояние 1,5 км до бульвара Штефан чел Маре.