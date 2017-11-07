В Кишиневе может появиться новый троллейбусный маршрут
Об этом сообщает управление электротранспорта Кишинева (RTEC). Новый маршрут введут для оптимизации троллейбусной сети в центре муниципия и успешной ее эксплуатации.
Об этом сообщает управление электротранспорта Кишинева (RTEC). Новый маршрут введут для оптимизации троллейбусной сети в центре муниципия и успешной ее эксплуатации.
. В случае организации различных культурных мероприятий в центральной части Кишинева, при блокировке движения по улицам Бодони и Пушкин, маршруты троллейбусов укорачиваются, а также перенаправляются.
При этом пассажиры вынуждены проходить пешком расстояние 1,5 км до бульвара Штефан чел Маре.
Для оптимизации троллейбусной сети в центре муниципия, и успешной ее эксплуатации, необходимо создание троллейбусной линии по улице Колумна, между Бодони и Александри, общим расстоянием 750 метров, сказано в документе.