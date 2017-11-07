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18:35 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе может появиться новый троллейбусный маршрут

Об этом сообщает управление электротранспорта Кишинева (RTEC). Новый маршрут введут для оптимизации троллейбусной сети в центре муниципия и успешной ее эксплуатации.

Источник: Actualitati.md

. В случае организации различных культурных мероприятий в центральной части Кишинева, при блокировке движения по улицам Бодони и Пушкин, маршруты троллейбусов укорачиваются, а также перенаправляются.

При этом пассажиры вынуждены проходить пешком расстояние 1,5 км до бульвара Штефан чел Маре.

Для оптимизации троллейбусной сети в центре муниципия, и успешной ее эксплуатации, необходимо создание троллейбусной линии по улице Колумна, между Бодони и Александри, общим расстоянием 750 метров, сказано в документе.

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