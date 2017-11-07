Житель Чимишлии продает светофоры через интернет
Пользователь популярной в Молдове электронной доски объявлений 999.md разместил предложение о продаже светофоров. Известно, что продавец имеет в запасе большое количество световых сигнализаторов.
Пользователь популярной в Молдове электронной доски объявлений 999.md разместил предложение о продаже светофоров. Известно, что продавец имеет в запасе большое количество световых сигнализаторов.
Цена одного приспособления 200 леев. Журналисты point.md связались с необычным продавцом. Мужчина утверждает, что располагает большим количеством светофоров. Также он отметил, что некоторые из них с дефектом не работает желтый сигнал.
Мужчина заверяет, что продажа легальна и светофоры не были украдены, а взяты с улиц города, после того, как их заменили на новые.
Полиция в свою очередь утверждает, что никаких заявлений о краже светофоров не поступало. Национальный инспекторат патрулирования случай еще не прокомментировал.