Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
18:45 (мск), источник: Actualitati.md

Житель Чимишлии продает светофоры через интернет

Пользователь популярной в Молдове электронной доски объявлений 999.md разместил предложение о продаже светофоров. Известно, что продавец имеет в запасе большое количество световых сигнализаторов.

Источник: Actualitati.md

Цена одного приспособления 200 леев. Журналисты point.md связались с необычным продавцом. Мужчина утверждает, что располагает большим количеством светофоров. Также он отметил, что некоторые из них с дефектом не работает желтый сигнал.

Мужчина заверяет, что продажа легальна и светофоры не были украдены, а взяты с улиц города, после того, как их заменили на новые.

Полиция в свою очередь утверждает, что никаких заявлений о краже светофоров не поступало. Национальный инспекторат патрулирования случай еще не прокомментировал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Каких участков дорог избегать, чтобы не угодить в вечерние пробки
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
Минфин поспорил с Медведевым из-за льгот для самозанятых
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь