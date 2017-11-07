Житель Антальи нашел в своем саду древнюю гробницу

Сотрудники музея, которых пригласили на место находки, установили, что гробница была сделана в четвертом веке до нашей эры.

Предполагается, что она была разграблена в древности, а затем затоплена при выходе из берегов реки Демре.

Сообщается, что раскопки вокруг места находки раскопки будут продолжены, так поскольку в данном районе есть и другие гробницы.