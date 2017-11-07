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19:26 (мск), источник: Tengrinews

Покорившая судей шоу «Голос. Дiти» Данэлия Тулешова: что известно о девочке из Алматы

Родители юной алматинки Данэлии Тулешовой, которая поразила жюри украинского шоу «Голос. Дiти», рассказали, почему их дочь сделала выбор в пользу участия в команде танцора и музыканта Монатика, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам мамы девочки Елены Тулешовой, Данэлия давно наблюдает за творчеством музыканта. Свой музыкальный выбор она сделала самостоятельно, без подсказки родителей.

«Наши вкусы на нее никак не влияют. Видимо, подобное притягивает подобное, потому что, встретившись и познакомившись с Димой (Дмитрий Монатик — прим. автора), возникло ощущение, что мы знаем его всю жизнь, а его отношение к Данэлии и ее таланту настолько трепетное и трогательное, что мы не можем говорить об этом иначе, чем с благодарностью», — сказала женщина.

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Мама отметила, что участие в проекте «Голос. Дети» — большая ответственность для всей семьи. И родители предъявляют серьезные требования к девочке.

«Выход на сцену такого масштаба — важное решение, и необходимо следовать ему до конца, понимая, что, начав этот путь, ты уже не можешь свернуть с него и подвести людей, которые в тебя поверили. Мы надеемся, что талант нашей девочки не останется незамеченным, это все, на что мы в данное время можем рассчитывать», — делится Елена Тулешова.

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Также родители рассказали о начале музыкального пути девочки. Данэлия захотела петь по-настоящему только после встречи с педагогом по вокалу Наталией Чураковой в 2016 году. Пение начало доставлять удовольствие девочке, когда она заметила прогресс.

Также огромное влияние на развитие ее вокальных данных оказал педагог Жанбол Тулешов, который работал над дикцией и исправлением точечных ошибок в вокале. А в мае 2017 она прошла мастер-класс известного педагога по вокалу Марии Струве в Алматы, после чего девочка значительно продвинулась в вокале.

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Родители предполагают, что талант Данэлии частично пришел от родителей — у мамы хорошие вокальные данные, а папа закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Оба обладают хорошим слухом.

Мама девочки также пояснила, что они не имеют никакого отношения к шымкентскому олигарху Тохтару Тулешову, являясь лишь однофамильцами.

Помимо пения, в свободное время Данэлия любит снимать видеоролики, делать слаймы (игрушки из вязкого желеобразного материала), рисовать оригинальные рисунки, организовывать домашние концерты.

Девочка учится в школе № 56 в Алматы. Очень любит математику. Занимается казахским и английским языками, современными танцами. Участвует в школьных олимпиадах по математике, английскому и казахскому языкам. Два года занималась спортивно-бальными танцами, завоевывала первые места на соревнованиях.

Напомним, десятилетняя Данэлия Тулешова стала участницей музыкального конкурса «Голос. Дiти» в Украине. Наставниками четвертого сезона проекта стали популярные исполнители Монатик, группа «Время и Стекло» и Наталья Могилевская. На этапе «слепого прослушивания она исполнила песню Дэми Ловато Stone Cold. Буквально на первых секундах, как только зал услышал голос казахстанки, все судьи развернули кресла к исполнительнице.

Позже казахстанский певец Димаш Кудайберген похвалил девочку за отличное исполнение.

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