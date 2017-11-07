С середины недели Омскую область накроют первые метели
Синоптики в ближайшие дни обещают обильные осадки.
Синоптики в ближайшие дни обещают обильные осадки.
В Омскую область приходит зима. На этих выходных похолодает уже до -9, а ночью ударят морозы до -16 градусов. Кроме того, с четверга ожидаются ежедневные снегопады и первые метели.
По данным
В четверг, 9 ноября, температура сильно не изменится, но усилятся осадки — регион накроют метели. Ветер поменяет направление с
А вот в пятницу, 10 ноября, наступят уже почти зимние холода: днем столбики термометра опустятся до -9, ночью похолодает до -11, при прояснении до -16. Снегопады с метелями продолжатся.