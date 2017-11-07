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21:55 (мск), источник: Om1.ru

С середины недели Омскую область накроют первые метели

Синоптики в ближайшие дни обещают обильные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 87% 764 мм рт. ст. 5 м/с

В Омскую область приходит зима. На этих выходных похолодает уже до -9, а ночью ударят морозы до -16 градусов. Кроме того, с четверга ожидаются ежедневные снегопады и первые метели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 8 ноября будет еще довольно тепло: днем от -2 до +3, ночью от 0 до -5 (в некоторых районах при прояснении до -10). Пройдет небольшой снег, ночью и утром туман. Автомобилисты и пешеходы столкнутся с гололедицей.

В четверг, 9 ноября, температура сильно не изменится, но усилятся осадки — регион накроют метели. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный, 7−12 м/с.

А вот в пятницу, 10 ноября, наступят уже почти зимние холода: днем столбики термометра опустятся до -9, ночью похолодает до -11, при прояснении до -16. Снегопады с метелями продолжатся.

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