С середины недели Омскую область накроют первые метели

В Омскую область приходит зима. На этих выходных похолодает уже до -9, а ночью ударят морозы до -16 градусов. Кроме того, с четверга ожидаются ежедневные снегопады и первые метели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 8 ноября будет еще довольно тепло: днем от -2 до +3, ночью от 0 до -5 (в некоторых районах при прояснении до -10). Пройдет небольшой снег, ночью и утром туман. Автомобилисты и пешеходы столкнутся с гололедицей.

В четверг, 9 ноября, температура сильно не изменится, но усилятся осадки — регион накроют метели. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный, 7−12 м/с.