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21:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Пропавшие в Башкирии 17-летние подростки найдены

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкирии отыскали пропавших 17-летних подростков Владислава Киржакова и Дарью Чаплыгину.

«С детьми всё в порядке. Они живы», — сообщает в соцсетях организация по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей — Уфа». Правда, судя по тому, что дома они будут только завтра, подростки видимо успели уехать из родного Бирска.

Как ранее сообщал «Башинформ», влюбленная парочка пропала 4 ноября, а в ночь на 7 ноября ребята выложили совместную фотографию в Instagram.

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