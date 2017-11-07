Асылхан Толепов женился. В день свадьбы актер накрыл для сирот дастархан
Актер Асылхан Толепов, известный по фильму «Жаужурек мын бала», «Небо моего детства», «Бауыржан Момышулы» и другим, женился.
Актер Асылхан Толепов, известный по фильму «Жаужурек мын бала», «Небо моего детства», «Бауыржан Момышулы» и другим, женился.
Свадьба 25-летнего артиста и его избранницы Айсулу состоялась в одном из ресторанов Алматы 7 ноября. Фото и видео с торжества публикуют пользователи соцсетей в Instagram.
Самого молодого депутата маслихата Алматы поздравляют его друзья и коллеги. Пользователи желают молодоженам счастья, здоровья, творческих успехов.
Между тем, как сообщил на своей странице в Instagram продюсер Димаша Кудайбергена Алпамыс Шаримов, в день свадьбы Асылхан вместе с невестой посетили детский дом «Перзент» и накрыли для сирот дастархан.