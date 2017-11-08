Эскалаторы на трех станциях московского метро закрыли на ремонт

Эскалаторы на станциях «Лубянка» Сокольнической, «Бауманская» Арбатско-Покровской и «ВДНХ» Калужско-Рижской линий столичного метро закрыли на ремонт.

7 ноября на «Лубянке» из эксплуатации вывели один из трех эскалаторов. Ремонт закончится до конца года.

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Эскалатор на «Бауманской» закрыли до 12 ноября, там проводятся профилактические работы. Для удобства на станции ввели особый режим работы смежных эскалаторов: два из них доступны для спуска и подъема, а третий будут регулировать в зависимости от пассажиропотока.

На «ВДНХ» эскалатор закрыт до конца 2017 года, сообщает Агентство «Москва». Смежные эскалаторы будут работать для спуска и подъема пассажиров в штатном режиме.

По состоянию на сентябрь в 2017 году в столичной подземке отремонтировали 61 эскалатор на 38 станциях. Сообщалось, что до конца года проведут капремонт еще 18.