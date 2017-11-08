Эскалаторы на трех станциях московского метро закрыли на ремонт
Они возобновят работу в этом году.
Они возобновят работу в этом году.
Эскалаторы на станциях «Лубянка» Сокольнической, «Бауманская»
7 ноября на «Лубянке» из эксплуатации вывели один из трех эскалаторов. Ремонт закончится до конца года.
Эскалатор на «Бауманской» закрыли до 12 ноября, там проводятся профилактические работы. Для удобства на станции ввели особый режим работы смежных эскалаторов: два из них доступны для спуска и подъема, а третий будут регулировать в зависимости от пассажиропотока.
На «ВДНХ» эскалатор закрыт до конца 2017 года, сообщает Агентство «Москва». Смежные эскалаторы будут работать для спуска и подъема пассажиров в штатном режиме.
По состоянию на сентябрь в 2017 году в столичной подземке отремонтировали 61 эскалатор на 38 станциях. Сообщалось, что до конца года проведут капремонт еще 18.
Ремонт повышает надежность работы эскалатора, это экономит средства на его эксплуатацию. Ее срок составляет 50−60 лет, если ремонт проводится каждые 10−15 лет.