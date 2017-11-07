Правила орфографии с введением казахской латиницы изменят

Как отметили в международном обществе «Қазақ тілі», необходимость изменения правил орфографии связана именно с переходом на латиницу. Специалисты подчеркивают, что новый алфавит позволит оптимально адаптировать международную научно-техническую лексику к особенностям казахского языка.

«Раньше все правила казахского языка были адаптированы к кириллице. Но с внедрением нового алфавита, естественно, должны измениться и правила правописания. Работы очень много. У любого языка, в том числе и казахского, есть свои законы и нюансы. Будем собирать всё это по крупицам и выводить свои закономерности», — прокомментировал ситуацию президент международного общества «Қазақ тілі» Омирзак Айтбайулы.