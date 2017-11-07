Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в прямом эфире
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
21:19 (мск), источник: Informburo.kz

Правила орфографии с введением казахской латиницы изменят

В связи с переходом казахского языка на латиницу будут изменены правила орфографии, передает Хабар 24.

Источник: Informburo.kz

Как отметили в международном обществе «Қазақ тілі», необходимость изменения правил орфографии связана именно с переходом на латиницу. Специалисты подчеркивают, что новый алфавит позволит оптимально адаптировать международную научно-техническую лексику к особенностям казахского языка.

«Раньше все правила казахского языка были адаптированы к кириллице. Но с внедрением нового алфавита, естественно, должны измениться и правила правописания. Работы очень много. У любого языка, в том числе и казахского, есть свои законы и нюансы. Будем собирать всё это по крупицам и выводить свои закономерности», — прокомментировал ситуацию президент международного общества «Қазақ тілі» Омирзак Айтбайулы.

Эксперты высказывают мнение, что предстоящие изменения обогатят язык и будут способствовать его развитию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Лондон обвиняет Россию в «слепой поддержке» режима Асада
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Принца Саудовской Аравии застрелили при аресте
Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году
Подозреваемый в домогательствах уэльский министр найден мертвым
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь