Скоро будет поставлена точка в вопросе о возможных съемках в «Игре престолов» — менеджер Шариповой

Источник: Vesti.kz

«Во многих СМИ эта история с наших слов перефразирована и искажена. У нас есть интерес, чтобы Фируза снялась в одной из ролей сериала “Игра престолов”. Мы отправили фото и видеоматериалы, которые нас попросили записать американские продюсеры. После этого мы с Фирузой вылетели в Монако, где у нас состоялась личная встреча с представителями телеканала HBO, на которой в том числе обсуждался вопрос об участии Фирузы в “Игре престолов”».

«В данный момент наш представитель Олеся Воякина ведет переговоры с этим телеканалом по поводу участия Фирузы в восьмом сезоне «Игры престолов». В ближайшее время будет поставлена точка в этом вопросе и мы дадим окончательный ответ. А пока у нас договоренность не обсуждать конкретные детали, — сказал Завилейский.