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22:08 (мск), источник: Vesti.kz

Скоро будет поставлена точка в вопросе о возможных съемках в «Игре престолов» — менеджер Шариповой

Менеджер обладательницы титулов WIBA и WBU в легком весе казахстански Фирузы Шариповой Сергей Завилейский в беседе с Vesti.kz раскрыл некоторые подробности прошедших переговоров об участии его подопечной в сериале «Игра престолов».

Источник: Vesti.kz

«Во многих СМИ эта история с наших слов перефразирована и искажена. У нас есть интерес, чтобы Фируза снялась в одной из ролей сериала “Игра престолов”. Мы отправили фото и видеоматериалы, которые нас попросили записать американские продюсеры. После этого мы с Фирузой вылетели в Монако, где у нас состоялась личная встреча с представителями телеканала HBO, на которой в том числе обсуждался вопрос об участии Фирузы в “Игре престолов”».

«В данный момент наш представитель Олеся Воякина ведет переговоры с этим телеканалом по поводу участия Фирузы в восьмом сезоне «Игры престолов». В ближайшее время будет поставлена точка в этом вопросе и мы дадим окончательный ответ. А пока у нас договоренность не обсуждать конкретные детали, — сказал Завилейский.

Ранее появилась информация о том, что Шарипова отказалась от съемок в седьмом сезоне «Игры престолов» из-за откровенных сцен и подготовки к предстоящему чемпионскому бою. Поединок казахстанки против Джемиллы Гонтарюк из Бельгии запланирован на 30 декабря и пройдет в Алматы. На кону будет стоять пояс чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.

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