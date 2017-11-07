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21:40 (мск), источник: Sputnik.by

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного тумана

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных туманов, сообщили Sputnik вечером во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Источник: Sputnik.by

О сильных туманах в республике уже предупредило жителей республики МЧС.

«Во вторник 7 ноября до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100−500 метров», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что туманы сохранятся в течение ночи и утром в среду 8 ноября.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

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