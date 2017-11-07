Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного тумана

Источник: Sputnik.by

О сильных туманах в республике уже предупредило жителей республики МЧС.

«Во вторник 7 ноября до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100−500 метров», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что туманы сохранятся в течение ночи и утром в среду 8 ноября.