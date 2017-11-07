Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного тумана
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
О сильных туманах в республике уже предупредило жителей республики МЧС.
«Во вторник 7 ноября до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100−500 метров», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что туманы сохранятся в течение ночи и утром в среду 8 ноября.
Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на