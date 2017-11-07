Ученые выяснили природу «голубой дыры» у берегов Австралии

«Дыра» находится в самом сердце Большого Барьерного рифа и давно привлекала к себе исследователей, но только сейчас в нее удалось проникнуть. Главной проблемой для изучения оставалась удаленность воронки от суши — до ближайшего порта от нее 10 часов хода.