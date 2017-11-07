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21:43 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые выяснили природу «голубой дыры» у берегов Австралии

Стала известна природа т. н. «голубой дыры», обнаруженной много лет назад у австралийского города Дэйдрим-Айленд.

Источник: БЕЛТА

Океанолог Джонни Гаскел, осмотревший крупную карстовую воронку, отметил, что она древнее аналогичного образования у Белиза.

«Дыра» находится в самом сердце Большого Барьерного рифа и давно привлекала к себе исследователей, но только сейчас в нее удалось проникнуть. Главной проблемой для изучения оставалась удаленность воронки от суши — до ближайшего порта от нее 10 часов хода.

Команде аквалангистов удалось опуститься на 20 метров вглубь образования. Оказалось, что его недра кишат микроорганизмами. Там обитает крупная колония здоровых кораллов.

Однако в районе ББР продолжается массовая гибель водорослей зооксантелл. В будущем это может спровоцировать гибель всего кораллового рифа.

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