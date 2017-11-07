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7 ноября, источник: Publika.md

Ученые объяснили, чем опасны для окружающих невысыпающиеся люди

Ученые Калифорнийского университета полагают, что хронический недосып опасен не только для самого человека, но и для его окружения.

В ходе эксперимента специалистами было установлено, что недосып схож по симптомам с алкогольным опьянением.

Участникам теста было предложено распределять по категориям различные изображения.

В итоге выяснилось, более сонные люди выполняли данную работу менее эффективно.

Специалисты советуют невыспавшимся людям не садиться за руль, поскольку это чревато авариями, сообщает РЕН ТВ.

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