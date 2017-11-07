Ученые объяснили, чем опасны для окружающих невысыпающиеся люди
Ученые Калифорнийского университета полагают, что хронический недосып опасен не только для самого человека, но и для его окружения.
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Ученые Калифорнийского университета полагают, что хронический недосып опасен не только для самого человека, но и для его окружения.
В ходе эксперимента специалистами было установлено, что недосып схож по симптомам с алкогольным опьянением.
Участникам теста было предложено распределять по категориям различные изображения.
В итоге выяснилось, более сонные люди выполняли данную работу менее эффективно.
Специалисты советуют невыспавшимся людям не садиться за руль, поскольку это чревато авариями, сообщает РЕН ТВ.