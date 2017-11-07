Ученые объяснили, чем опасны для окружающих невысыпающиеся люди

Ученые объяснили, чем опасны для окружающих невысыпающиеся люди

Ученые Калифорнийского университета полагают, что хронический недосып опасен не только для самого человека, но и для его окружения.