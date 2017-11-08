Строительство путепровода на Ташкентской приостановлено из-за переноса линий электропередач

На Ташкентской в Самаре рабочие завершили обустройство новой проезжей части. Сейчас они делают тротуары и устанавливают фонари, сообщает 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области.

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Ташкентской и Демократической связана с тем, что для продолжения монтажа моста необходимо перенести электросети. Сроки проведения работ пока не назначены.